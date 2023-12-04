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一念關山丨劉詩詩違6年拍古裝劇　一改形象演女漢子主動借種

娛樂 13:37 2023/12/04

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劉詩詩在《一念關山》演任如意。

近日與吳奇隆傳婚變劉詩詩，其實有新劇集《一念關山》推出， 人氣急升，並已於「黃Viu煲劇平台」上架。

《一念關山》故事講安國朱衣衛前左使任如意（劉詩詩飾）在機緣巧合下成為梧國迎帝使小分隊成員，她梧國六道堂堂主寧遠舟（劉宇寧飾）、風流浪子於十三（方逸倫飾）、公主楊盈（何藍逗飾）、聰敏少年元祿（陳宥維飾）等人一路披荊斬棘、並肩作戰，最後天下太平、草木長青的傳奇冒險故事。

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《一念關山》劉詩詩

奠定古裝女神寶座

「85後四小花旦」劉詩詩自2011年主演人氣神劇《步步驚心》後一夕爆紅，從此穩守「古裝女神」寶座。而《一念關山》是她繼2017年《醉玲瓏》後，暌違6年古裝新作，劇集首播後更成功創下內地OTT平台「2023年開播首日熱度最高紀錄」，可見《一念關山》備受矚目，女神威力沒法擋！

早前劇組率先披露《一念關山》的幕後花絮，只見劉詩詩時而舞劍、時而起舞，讓網友不禁直誇她是「古裝天選之人」。

《一念關山》劉詩詩

劉詩詩演女漢子

談到「任如意」，劉詩詩坦言角色一改以往甜美：「她既是一匹孤狼、也是一把劍，她所受到的教育、身份和背景使她的個性有些孤冷鋒利，因此她在形體動作上會硬挺一些，以往的古裝站直就好，如意的話要隨時收緊（肌肉）核心！」

「如意」的女漢子個性也為觀眾帶來了不少歡樂，劇中她不時向文武雙全的寧遠舟（劉宇寧飾）借種：「我只是要和你生孩子，誰要和你有感情牽絆？」

女撩男的霸氣設定令人哭笑不得，也讓不少網友舉手自薦「如意你找我吧」、「我可以以跟你生孩子啊」，意外掀起熱話。

撰文 : TOPick柴犬出動

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