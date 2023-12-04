再培訓津貼｜每月增至$8000津貼　700項多元化免費課程不設學歷下限【附報名方法】

▲ 2023施政報告再培訓津貼每月限額將由5,800元調高至8,000元，提供涵蓋28個行業約700項培訓課程。

所謂行行出狀元，只要有心學習，必能有好出路。2023施政報告提出，僱員再培訓津貼每月限額將由5,800元調高至8,000元。計劃設有約700個課程，涵蓋約30個行業、學歷不設下限，學費全免，且可獲3至6個月就業跟進服務。

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行政長官於今年11月發表2023-24年度的《施政報告》，提出多項加強培訓、推動再就業的政策措施，包括增加每月再培訓津貼，由每月限額由5,800元調高近四成至8,000元，提供涵蓋28個行業約700項培訓課程，並為不同社群，例如青年、婦女、「後50」（50歲或以上人士）、少數族裔人士等提供專設課程和服務。

推出為期7天或以上的「就業掛鈎課程」均設有再培訓津貼，並試行推出職前培訓的就業計劃，當中集中於人力嚴重短缺的行業，如健康護理、飲食、零售、酒店服務等，獲政府保證的僱傭合約和薪酬，再有為期6個月的就業跟進服務。另外，為期三年的「再就業津貼試行計劃」指定人士符合資格最多可獲2萬元就業津貼。

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申請資格

1. 香港合資格僱員（即合法在港居留並可自由受僱，包括永久性居民及新來港人士）； 及

2. 年齡在15歲或以上；及

3. 學歷在副學位或以下程度；及

4. 符合個別課程入讀資格

5. 報讀「就業掛鈎課程」須為失業、待業或失學人士

「就業掛鈎課程」

屬全日制職業專才教育，涵蓋多個行業，包括金融財務、保險、旅遊、美容、家居服務等，專為失業人士而設，協助合資格學員掌握市場需要的技能。培訓機構會為出席率達80%的學員提供三至六個月的就業跟進服務，幫助學員重投勞動市場。課程亦涵蓋個人素養及求職技巧方面的培訓，加強學員在職場待人接物的技巧，提升就業機會。

搜尋培訓課程：連結

查閱「課程總覽」：連結

報名方法

申請人可親身、以郵寄或網上方式報讀課程，經郵寄或網上報讀的申請人，須於開課前向相關培訓機構出示所需文件正本（包括香港身份證、學歷證明等）。每名申請人一年最多報讀2項就業掛鈎課程，但不可同時入讀。

下載申請表：連結

津貼計算方法

「就業掛鈎課程」學員於下列節數的總和須達課程總節數的80%或以上，便合資格獲發放再培訓津貼：

就業掛鈎課程類別 每日津貼額 「青年培育計劃」課程 121元 其他課程 241元（以兩節課堂計算）

實際出席節數（即已扣減遲到、早退及缺席的節數）；及具香港註冊醫生發出病假證明的缺席節數（不可多於課程總節數的20%）。

津貼詳情

明年第一季試行為期兩年的新培訓就業計劃，針對面臨嚴重人力短缺的行業（例如健康護理、飲食、零售、酒店服務等）的僱主以「包班」形式招募學員，參加職前及在職培訓。

參與的僱主須承諾在學員完成培訓後，簽訂不少於一年的僱傭合約，並提供高於市價水平的薪酬，而學員則可獲再培訓局安排為期六個月的就業進服務和進修培訓安排。

除再培訓津貼外，全職受聘的學員在留職三個月及六個月並分別各完成一項在職培訓課程後，便可獲每月3,000元的「進修津貼」，最長為期六個月，而每名學員最多可獲18,000元。該計劃共提供1,000個名額。

更多再培訓津貼發放的準則及金額詳情：連結

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責任編輯：王明芳