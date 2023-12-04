  • 23°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 15:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I'm not OK

娛樂 14:04 2023/12/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

吳嘉儀新婚4個月委屈發文，疑似公審老公。

TVB藝人、《開心無敵獎門人》中擔當「獎老」的吳嘉儀（阿七），今年8月嫁給圈外老公「豬仔」Leo，過大禮當日金器排場強勁，揚言結婚出門「由頭金到去心口」，幸福滿瀉。

結婚前吳嘉儀曾大讚對方是100分柴可夫：「無論我凌晨收工佢會接我，清晨番工佢會送我，我試過拍劇試過成身泥，仲要趕住去排話劇，佢都會安全送我去目的地。」

【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁　孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】

今年8月與圈外男友Leo結婚。（IG圖片）

IG連續爆seed

可是剛榮升為人妻的吳嘉儀，昨日（12日3日）突然在社交網站委屈發文，兩度爆seed疑似公審老公，不但自爆被掟衫出大門，還遭改密碼鎖令她有家歸不得！吳嘉儀發文寫道：

唔好講幸福喇，連連抖啖氣都有困難。你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你嗰套。我使自己賺嘅錢導自己的家人、朋友好有咩問題？最好我養埋你供埋樓但寫你名。個個星期吠我諗去邊，入場費、parking又唔想畀，我畀ok呀，叫你揸機影張就黑面hea撳，其實撳幾個掣又唔使錢嘅，使唔使咁嘅態度先？最嬲係：日日都對住啦，使咩維繫感情呀？（態度輕佻）

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
開心速遞丨「接龍二太」蘇恩磁感慨女演員難覓愛　何沛珈唔拜金：給我幾千萬也不接受

其後繼續發文，坦言「I'm not OK, but I can survive.（我不好，但我能活下去）」：

話我擺3枝送畀家人嘅護膚品喺車後座會整花佢tesla座位d皮
（已提出搵到任何𠝹花痕跡，我願意照價賠償）

#每日被話蠢話麻煩話污糟100次

#又唔係未試過被改密碼鎖無家可歸

#又唔係未經歷過畀人成衣櫃衫掟出大門

#要求認真反省其當欺凌作玩笑的性格問題

點擊圖片放大
+7
+6

APA優異生丨吳嘉儀被指懷孕兼推Job　阿七貼水著申冤：我沒有請假【多圖】

被指請假及推Job

吳嘉儀最近似乎發生不少問題，上月被指請假及推Job，又傳出懷孕消息，令她急忙於IG發文澄清：「冤枉呀！我11月冇請假，冇度蜜月，手頭上工作只有個固定拍攝日子的飲食節目《搶食著數特攻隊》和一個月2至3次《鄰住買直播》。我冇推Jobs，我好鍾意工作，我現時冇大肚，謝謝。希望有疑問嘅人，直接聯絡我經理人或者問我，我真係好鍾意、好認真對待每個工作，謝謝。」

同時，她又指：「唔開心嘅時候睇吓個海，曬吓太陽，個心會舒服dd🌞🌊『希望每個在努力嘅人，不要因為旁人嘅三言兩語打擊而忘記初心，繼續努力🤍』肯努力的人總不會一無所有，謝謝前輩送的話💪🏻💪🏻💪🏻」

而且她更連發多張性感泳衣照派福利，力證沒有身孕。

吳嘉儀騷泳衣照力證沒有身孕。（IG圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【J2再出世】烘焙兄弟歷人生起跌曾被拖數過百萬　連煎釀三寶都吃不起
14:21 2022/07/07
【J2再出世】烘焙兄弟歷人生起跌曾被拖數過百萬　連煎釀三寶都吃不起
【開心無敵獎門人】姜麗文點名挑機周嘉洛　JW豪邁示範「黐乳貼」嚇窒奬門人
11:58 2022/07/30
【開心無敵獎門人】姜麗文點名挑機周嘉洛　JW豪邁示範「黐乳貼」嚇窒奬門人
【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
17:01 2023/06/23
【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁　孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】
12:37 2023/07/24
【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁　孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】
【娛圈囍事】林秀怡+黃美棋賀阿七榮升人妻　吳嘉儀與老公趕生「豬BB」
17:30 2023/08/13
【娛圈囍事】林秀怡+黃美棋賀阿七榮升人妻　吳嘉儀與老公趕生「豬BB」
APA優異生丨吳嘉儀被指懷孕兼推Job　阿七貼水著申冤：我沒有請假【多圖】
13:41 2023/11/07
APA優異生丨吳嘉儀被指懷孕兼推Job　阿七貼水著申冤：我沒有請假【多圖】

你可能感興趣

【J2再出世】烘焙兄弟歷人生起跌曾被拖數過百萬　連煎釀三寶都吃不起
14:21 2022/07/07
【J2再出世】烘焙兄弟歷人生起跌曾被拖數過百萬　連煎釀三寶都吃不起
【開心無敵獎門人】姜麗文點名挑機周嘉洛　JW豪邁示範「黐乳貼」嚇窒奬門人
11:58 2022/07/30
【開心無敵獎門人】姜麗文點名挑機周嘉洛　JW豪邁示範「黐乳貼」嚇窒奬門人
【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
17:01 2023/06/23
【娛圈喜事】吳嘉儀騷宣布結婚騷性感靚婚照　「阿七」直言丈夫心急造人趕生龍「豬」
吳嘉儀 娛樂人物職業 演員 獎門人 娛樂行業 結婚 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）