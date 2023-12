大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I'm not OK

▲ 吳嘉儀新婚4個月委屈發文,疑似公審老公。

TVB藝人、《開心無敵獎門人》中擔當「獎老」的吳嘉儀(阿七),今年8月嫁給圈外老公「豬仔」Leo,過大禮當日金器排場強勁,揚言結婚出門「由頭金到去心口」,幸福滿瀉。

結婚前吳嘉儀曾大讚對方是100分柴可夫:「無論我凌晨收工佢會接我,清晨番工佢會送我,我試過拍劇試過成身泥,仲要趕住去排話劇,佢都會安全送我去目的地。」

【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁 孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】

▲ 今年8月與圈外男友Leo結婚。(IG圖片)

IG連續爆seed

可是剛榮升為人妻的吳嘉儀,昨日(12日3日)突然在社交網站委屈發文,兩度爆seed疑似公審老公,不但自爆被掟衫出大門,還遭改密碼鎖令她有家歸不得!吳嘉儀發文寫道:

唔好講幸福喇,連連抖啖氣都有困難。你要斤斤計較係你品德問題,唔好逼人順從你嗰套。我使自己賺嘅錢導自己的家人、朋友好有咩問題?最好我養埋你供埋樓但寫你名。個個星期吠我諗去邊,入場費、parking又唔想畀,我畀ok呀,叫你揸機影張就黑面hea撳,其實撳幾個掣又唔使錢嘅,使唔使咁嘅態度先?最嬲係:日日都對住啦,使咩維繫感情呀?(態度輕佻)

最新影片推介:蘇恩磁何沛珈專訪

其後繼續發文,坦言「I'm not OK, but I can survive.(我不好,但我能活下去)」:

話我擺3枝送畀家人嘅護膚品喺車後座會整花佢tesla座位d皮

(已提出搵到任何𠝹花痕跡,我願意照價賠償) #每日被話蠢話麻煩話污糟100次 #又唔係未試過被改密碼鎖無家可歸 #又唔係未經歷過畀人成衣櫃衫掟出大門 #要求認真反省其當欺凌作玩笑的性格問題

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

APA優異生丨吳嘉儀被指懷孕兼推Job 阿七貼水著申冤:我沒有請假【多圖】

被指請假及推Job

吳嘉儀最近似乎發生不少問題,上月被指請假及推Job,又傳出懷孕消息,令她急忙於IG發文澄清:「冤枉呀!我11月冇請假,冇度蜜月,手頭上工作只有個固定拍攝日子的飲食節目《搶食著數特攻隊》和一個月2至3次《鄰住買直播》。我冇推Jobs,我好鍾意工作,我現時冇大肚,謝謝。希望有疑問嘅人,直接聯絡我經理人或者問我,我真係好鍾意、好認真對待每個工作,謝謝。」

同時,她又指:「唔開心嘅時候睇吓個海,曬吓太陽,個心會舒服dd🌞🌊『希望每個在努力嘅人,不要因為旁人嘅三言兩語打擊而忘記初心,繼續努力🤍』肯努力的人總不會一無所有,謝謝前輩送的話💪🏻💪🏻💪🏻」

而且她更連發多張性感泳衣照派福利,力證沒有身孕。

▲ 吳嘉儀騷泳衣照力證沒有身孕。(IG圖片)

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R