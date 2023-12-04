大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I'm not OK

▲ 吳嘉儀新婚4個月委屈發文，疑似公審老公。

TVB藝人、《開心無敵獎門人》中擔當「獎老」的吳嘉儀（阿七），今年8月嫁給圈外老公「豬仔」Leo，過大禮當日金器排場強勁，揚言結婚出門「由頭金到去心口」，幸福滿瀉。

結婚前吳嘉儀曾大讚對方是100分柴可夫：「無論我凌晨收工佢會接我，清晨番工佢會送我，我試過拍劇試過成身泥，仲要趕住去排話劇，佢都會安全送我去目的地。」

【娛圈囍事】阿七過大禮金器排場強勁 孝順孫女吳嘉儀氹90歲嫲嫲開心【多圖】

▲ 今年8月與圈外男友Leo結婚。（IG圖片）

IG連續爆seed

可是剛榮升為人妻的吳嘉儀，昨日（12日3日）突然在社交網站委屈發文，兩度爆seed疑似公審老公，不但自爆被掟衫出大門，還遭改密碼鎖令她有家歸不得！吳嘉儀發文寫道：

唔好講幸福喇，連連抖啖氣都有困難。你要斤斤計較係你品德問題，唔好逼人順從你嗰套。我使自己賺嘅錢導自己的家人、朋友好有咩問題？最好我養埋你供埋樓但寫你名。個個星期吠我諗去邊，入場費、parking又唔想畀，我畀ok呀，叫你揸機影張就黑面hea撳，其實撳幾個掣又唔使錢嘅，使唔使咁嘅態度先？最嬲係：日日都對住啦，使咩維繫感情呀？（態度輕佻）

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

其後繼續發文，坦言「I'm not OK, but I can survive.（我不好，但我能活下去）」：

話我擺3枝送畀家人嘅護膚品喺車後座會整花佢tesla座位d皮

（已提出搵到任何𠝹花痕跡，我願意照價賠償） #每日被話蠢話麻煩話污糟100次 #又唔係未試過被改密碼鎖無家可歸 #又唔係未經歷過畀人成衣櫃衫掟出大門 #要求認真反省其當欺凌作玩笑的性格問題

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

APA優異生丨吳嘉儀被指懷孕兼推Job 阿七貼水著申冤：我沒有請假【多圖】

被指請假及推Job

吳嘉儀最近似乎發生不少問題，上月被指請假及推Job，又傳出懷孕消息，令她急忙於IG發文澄清：「冤枉呀！我11月冇請假，冇度蜜月，手頭上工作只有個固定拍攝日子的飲食節目《搶食著數特攻隊》和一個月2至3次《鄰住買直播》。我冇推Jobs，我好鍾意工作，我現時冇大肚，謝謝。希望有疑問嘅人，直接聯絡我經理人或者問我，我真係好鍾意、好認真對待每個工作，謝謝。」

同時，她又指：「唔開心嘅時候睇吓個海，曬吓太陽，個心會舒服dd🌞🌊『希望每個在努力嘅人，不要因為旁人嘅三言兩語打擊而忘記初心，繼續努力🤍』肯努力的人總不會一無所有，謝謝前輩送的話💪🏻💪🏻💪🏻」

而且她更連發多張性感泳衣照派福利，力證沒有身孕。

▲ 吳嘉儀騷泳衣照力證沒有身孕。（IG圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R