Google調查｜港童每日上網時數排亞洲第3　近6成網絡遇陌生人不當接觸

▲ Google一項調查顯示，超過8成香港兒童每天花1至6小時上網，時間之多在亞太區排名第3。

在科技世代，愈來愈多小朋友依賴網上資源學習及娛樂，Google最新一份家庭網絡安全調查顯示，有超過8成香港兒童每天花1至6小時上網，時間之多在亞太區排名第3。而受訪的香港家長當中，有近7成人表示子女在過去一年內，曾最少一次看到不當內容，當中近6成人稱，子女最少一次在網上遇到陌生人的不當接觸，讓家長感到憂心。

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調查於今年4月訪問了8,000名來自澳洲、香港、印度、日本和新加坡等12個亞太區國家或地區的家長。結果顯示，有67.5%香港兒童曾經歷過最少一次在網上看到不當內容，包括有62.2%的兒童看到欺詐性廣告或垃圾郵件、61.8%看到不實資訊，以及58.9%在網上遇到陌生人的不當接觸。

YouTube以AI配合真人審核影片

就著網絡安全問題，「Google搜尋」已為18歲以下用戶預設啟用「安全搜尋」（SafeSearch）功能，在默認情況下模糊露骨圖像的搜索結果。另外，YouTube根據其兒童安全指引，訂立了5個保護整個全球性社群的核心原則，利用AI機器學習配合真人審核，今年第二季在全球移除了超過250萬條不當影片，其中69％影片被機器自動偵測到違規被移除前，觀看次數少於10次。

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逾8成港童每日上網1至6小時

此外，調查又發現，多達82.6%的受訪香港兒童每天上網1至6小時，比例在亞太地區排第3。而家長應用科技教導子女方面，有67.1%會教導子女認識網上安全、58.9%會協助子女探索獨特興趣，以及55.6%為子女尋找高質素教育內容。隨著子女長大，有6成家長都期望可使用更多網上學習工具及更多帳戶安全功能。

不過，科技發展日新月異，家長需要面對不斷轉變的科技使用規則和期望。有72.4%香港家長表示有信心與子女討論網上安全話題；72.2%香港家長則會隨著子女成長，改變他們對子女使用互聯網的規定。最後有52.8%的家長與子女討論網上安全時感到困難，因難以找到適齡又容易明白的例子。

Family Link助家長管理孩子帳戶

Google香港銷售及營運總經理余名德（Michael）指出，Google現已推出Family Link香港版網頁，家長可在子女上網時管理他們的帳戶和裝置、設定裝置使用時間限制、管理子女看到的內容，以及查看子女使用裝置時的位置，方便家長執行數碼管教規則。

▲ Google香港銷售及營運總經理余名德身為兩子之父，平日會陪同兒子一起在YouTube收看影片，較安全之餘，也能加強親子溝通。（陳慧安攝）

Google亦有專為兒童而設的YouTube Kids影片平台，更安全、操作簡易，家長和監護人可利用當中各種工具引導小朋友使用YouTube Kids收看影片。家長亦可與子女一同遊玩兒童網絡安全探險遊戲Interland，是一個把重要的網上安全課程設計而成的探險網絡遊戲，有4個挑戰性遊戲可以練習。

余名德表示，Google現正研發在YouTube影片新增標籤功能，會標示影片內容由AI人工智能生成，或經過修改，用戶可以自行選擇是否繼續收看。

社聯落區辦講座宣揚網絡安全

而Google今年第6年與香港社會服務聯會（社聯）合作舉辦「做個智慧網樂人“Be a Smarter Digital Citizen”」計劃，利用Google香港提供的Be Internet Awesome素材、有機上網提供的影片資源，落區教導家長有關兒童網絡安全，活動包括4個機構舉辦的簡介會、家長學生講座與工作坊，以及影片活動，向家長介紹各種管理子女上網的工具，講解網上陷阱等。

社聯署理總經理（資訊科技資源中心）何美儀表示，近日舉辦的講座吸引了300家長和兒童參加，家長均反映對網絡安全的意識大大提高，提升了與子女的溝通質素，多達8成人更稱提升了分辨資訊真偽及管教子女的信心。

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記者：林綺玲