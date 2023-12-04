親子好去處丨2023年5大新建免費公園　8米高攀爬繩網+13米長旋轉滑梯

香港有不少新建成的室外遊樂場，不但採用風格可愛的設計造型，配合小朋友的天真形象，遊樂設施也逐漸多元化，除了傳統的滑梯、鞦韆、搖搖板等，亦設有不少可以訓練小朋友肌肉和身體靈活性設施。以下為大家整理了5個免費新式室外遊樂場。

1. 深水埗公園

深水埗公園佔地約6,400平方米，以「沙」、「植物」和「水」為主要設計元素，共有3個主題區，包括「沙丘地堡」、「森林草原」及「綠洲噴泉」。場內設有逾13米長的旋轉滑梯，是康文署遊樂場最高及最長的滑梯，以及多種類型的鞦韆和不同高度的滑梯。

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深水埗公園共融遊樂場

地址：荔枝角道733號深水埗公園

2. 觀塘市中心臨時遊樂場

遊樂場位於觀塘地鐵站D1出口，交通極之方便。場內主要採用藍紅色作主調，展現出童話般風格，並成為了市區中的亮點。場內分為3部份，分別是兒童遊樂區、3x3籃球場和自由空間，當中最大型的遊樂設施是一個4層高組合式滑梯，由玩樂架、旋轉滑梯等組成。場內其他小型遊樂設施亦以色彩鮮艷的顏色設計，包括有跳樁、不同高度的滑梯等。

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觀塘市中心臨時遊樂場

地址：觀塘同仁街（前賽馬會診所）

開放時間：早上10時至晚上8時

茶果嶺海濱公園

同樣位於觀塘的茶果嶺海濱公園不久前才正式啟用，但已吸引了不少家長帶同小朋友前往。遊樂場總佔地1.8萬平方米，設有5個以不同自然元素為主題的遊樂區，包括空氣、大地、天空、陽光及水，並提供逾60組遊樂設施。場內必玩設施為8米高的「親樹平台」繩網攀爬架，小朋友可以盡情享受瀡滑梯的樂趣。為照顧不同人士的需要，場內的「氹氹轉」設施可給予輪椅人士使用。公園設有多個無障礙設計，方便家⾧推嬰兒車及輪椅使用者遊走。

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茶果嶺海濱公園

地址：茶果嶺偉樂街西北面

新蒲崗崇齡街遊樂場

遊樂場採用了「植物及花卉」作設計主題，場內設有2層高的旋轉滑梯塔外，還有共融氹氹轉、搖籃型鞦韆及攀爬架等，另外座椅亦增添了可愛元素，以花朵形狀設計，而場地安全地墊也融入了小朋友畫作的設計。

▲ 場內必玩2層高的旋轉滑梯塔。（康文署圖片）

新蒲崗崇齡街遊樂場

地址：新蒲崗彝倫街及崇齡街交界

沙田Dino Park恐龍公園

全港首個大型綜合式兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園，佔地3.5萬平方呎，分為兒童及幼童的玩樂區。場內共設有14項玩樂設施，包括長26米、高7米，由網橋、攀爬繩及多條滑梯所組成的「暴龍大冒險」。另外還有離地4米高的「空中飛索」。小朋友可以享受空中滑翔的快感，同時更有不少可以鍛鍊小朋友體能，協調和平衡等能力的設施。

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恐龍公園 Dino Park

地址：沙田新城市廣場1期5樓戶外平台

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責任編輯：王明芳