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通靈之王2丨Eric Kwok訴說亡犬轉世　王嘉慧曾患厭食症爆喊感激男友

娛樂 14:30 2023/12/04

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《通靈之王2》主持人梁思浩、王嘉慧。

由梁思浩、王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）任主持的TVB節目《通靈之王2》，在今晚（12月4日）播出一集是10強B組淘汰賽最終回，「雷電道長」楓燧、「靈力練習生」福皓、「靈魂科學家」Pallas和「玄學大叔」振鴻，當中將再有一組被淘汰。

《通靈之王2》B組淘汰賽最終回是萬眾期待的「估馬仔」，他們要猜出2023年8月12日澳門賽馬第五場的頭三甲結果。

通靈之王2丨陳懿德加盟首集即出事　德德突然身體不適標汗險暈倒

《通靈之王2》

測賽馬結果分高下

自稱以天語與「高我」溝通的 「靈力練習生」福皓，與上兩回比賽時一樣自信心十足，他不用3秒便寫下答案，令到主持思洛和Cathy都大感愕然，福皓說：「你哋講題目時，我已經知道喇，我未入嚟就已經有呢三個號碼出現。」

Pallas以八字和玄空飛星估答案，她說：「用八字方法其實唔難，嗰日木、火有運行，啲馬有木同火嘅名，中嘅機會都好高。」振鴻以八字計算，他說：「第一、二名我冇猶豫過，一睇個冧吧同相，就好Confirm頭兩名。」

《通靈之王2》

今次比賽大熱之一的楓燧本回合遇上重大危機，身為修道之人的他平時不能接觸賭博，這次更是他第一次睇賽馬，楓燧只能以斗决占卜術估答案，他說：「拍攝時間係子時，即係最陰之時，對修道之人嚟講『子不問卜，子不問卦』，依家喺子時問卦，係超出咗我嘅能力。」

完成B組淘汰賽後，明晚（12月5日）播出的《通靈之王2》是10強A組的淘汰賽，參賽者包括「天眼通」四哥、「陰陽通靈師」星晨+星月、「埃及祭司」Jeff、「驅魔術師」法鵬和「靈魂療癒者」Rita。

星晨與星月以情侶檔上陣。

情侶檔上陣的星晨+星月在海選時表現亮眼，星月指自己和星晨是宿世情人：「他是普通百姓，我就是富家子弟，因為當時的門閥觀念，不允許我們之間的交往，所以我就離開了他自盡了，我覺得如果我和他有緣，我們下一世還是能遇見！」

兩人身上帶着可以合併的玉飾，星月指自己出世後便一直帶着，星晨則指在偶然的情況下得到，兩人故事實在匪夷所思，可謂信不信由你。

星晨星月作法期間，現場突然傳出狗叫聲。

郭偉亮憶亡犬

首個回合是猜5張相片中的動物是否仍在生，其中一位主人Eric Kwok（郭偉亮）更會現身說法。

他在節目訴說亡犬Toro轉世的故事，非常感人。而在比賽期間，星晨+星月作法時，錄影廠外突然傳出狗叫，十分嚇人。

《通靈之王2》Eric Kwok

王嘉慧感觸爆喊

至於第二個回合是尋找思浩、Cathy的貼身信物是男朋友送給她。

而講到這條頸鍊對她的意義時，Cathy爆喊說：「同佢相識時係人生低谷，當時有少少厭食症同抑鬱症，呢個人一路陪住我，冇嫌棄過我一路都好支持我，喺佢嘅陪伴下慢慢好番，好感恩人生中遇到咁好嘅人。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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