【少數族裔】新世界聯同7企業　推少數族裔女性職業配對計劃掌握AI應用

▲ 參加者學習以AI沖製咖啡，了解科技融合咖啡的潮流。（平台「Share for Good愛互送」提供圖片）

為協助少數族裔女性擴闊職涯選項和提升向上流動力，並掌握生成式人工智能（Generative AI）等前端科技應用，新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」，聯同7間企業，推出少數族裔女性職業配對計劃「Future EMpowered」，首階段目標為100名基層少數族裔女性提供多元、創新的工作機會和職場培訓，助她們跳出刻板印象的工作領域，並緊貼職場最新生態，與時並進。

計劃以油尖旺區作為試點，首階段由非牟利機構新家園協會招募區內100名適齡工作的基層少數族裔女性，提供多元訓練及工作體驗，包括履歷寫作、面試技巧、職場禮儀、AI應用訓練等，幫助她們尋找職業志向，以及突破文化、學歷上等的限制。

支持計劃的7間潮流創新企業，包括CASETiFY、Farmacy HK 水耕細作、Humansa、K11 集團、Preface、The Matcha Tokyo 及温野菜 - 叙福樓集團，以及太平洋咖啡；計劃涵蓋職位包括多種新興及熱門創意行業，例如AI咖啡師、多媒體導師、文化創作、茶道師，以及節目主持等。職位同時提供彈性上班和原區就業等安排，方便參加者兼顧進修學習或者照顧家庭。

▲ 麥美娟（前排中）及鄭余雅穎（前排左三）等人早前陪同部分參加者參加工作坊體驗日。（平台「Share for Good愛互送」提供圖片）

計劃早前舉行AI工作體驗日，活動包括體驗各種與科技及生成式AI相關工作，包括以AI編寫兒童學習課程及進行各類文本創作，以及品嚐由AI根據指令製成的咖啡。是次體驗讓參加者了解科技於日常生活的應用，增加她們對學習科技的信心，並裝備她們投身各類正處於數碼轉型的新興行業。民政及青年事務局局長麥美娟亦有到場支持，聯同Share for Good「青年及少數族裔委員會」主席鄭余雅穎與部份參加者參與活動。

麥美娟表示，政府一直十分重視婦女發展，包括少數族裔婦女，形容她們是穩定社會的重要力量，鼓勵少數族裔婦女積極參與其中，增值自我，盡展潛能。我們會繼續與全港婦女一起攜手建立和諧社會。

鄭余雅穎表示，新世代需具備對AI的認知和應用能力，盼透過計劃幫助少數族裔女性提高知識水平，擺脫因資源、文化和語言而產生的規範及挑戰，包括藉著與不同新創企業連結，擴闊她們的職業選項，讓她們能投身多元的工作領域，並同時䆁放女性勞動力，為各行各業注入人才。鄭余雅穎亦表示感謝支持的企業和合作伙伴，合作建立多元共融職場。

此外，計劃稍後將聯同關愛隊舉辦活動，鼓勵少數族裔女士積極參與社區工作，認識自己的社區和鄰里。

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責任編輯：馮琪雅