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女士注意｜底褲穿完懶洗堆積數日　女生驚見「白色一粒粒」：上面長蛆了

保健美顏 16:57 2023/12/04

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

底褲穿完懶洗堆積數日，女生驚見「白色一粒粒」。

貼身衣物不潔，恐誘各種健康問題！台灣一名女子平時習慣將用過的底褲，堆積數日後才一併清洗，未料近日清洗時，卻發現褲上沾有分泌物的位置，竟長出密麻麻的白色蛆蟲，畫面極為噁心。她事後發文警世，勸大家要「每天洗內褲」，惟噁心經歷反引起網民質疑兼炮轟。

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內褲白點開始蠕動

台灣一名女網友11月29日於網上討論區「Dcard」以「不喜歡洗內褲的女孩拜託看一下」發文分享經歷，指自己素來不喜歡洗底褲，因此習慣累積幾日才一次清洗，未料近日正準備清洗底褲時，卻發現褲上沾有分泌物的位子出現白色一點點。

由於分泌物沾上底褲，乾掉後應呈塊狀硬塊，事主因感到奇怪而靠近細看，結果發現白點竟然開始蠕動：「我的內褲上面長蛆了！！超噁心！」

事主表示，雖然內褲仍可清洗再用，但她已將底褲全數丟棄、不敢再穿。她坦言自己雖知道內褲「拖著不洗不太好」，但發生這樣的情況還是第一次，因此決定以後要每日清洗底褲，呼籲大家就算不喜歡洗底褲，「把庫存減少到兩件也好」。

帖文一出，隨即引不網民熱議，不少網民認為事主衛生習慣太差，「內褲要天天洗，怎麼會放幾天再洗」 、「洗內褲要用手洗，洗手精洗，不然內褲會黃黃的，內褲當天洗完澡，洗完就要去曬」，更有人直斥：「我國小三年級就天天自己手洗內褲了，我以為這是常識…...」勸事主應多重視私處健康。

手洗内褲更乾淨？

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在Facebook專頁發文，釐清「正確清洗内褲」的話題。張瑜芹表示，由於洗衣機沒有消毒殺菌功能，内褲直接丟入洗衣機清洗並不能徹底洗淨殺菌；而很多人選擇手洗内褲，其實也不建議，因手洗容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私處造成刺激之餘，水份擰得不夠乾也會使細菌滋生。

因此，張瑜芹建議，除了內褲沾到分泌物、經血時需強力洗滌，可以「先手洗、再機洗」，省時省力更健康。

内褲出現「3狀況」務必換新

張瑜芹又提及，很多人覺得內褲平常不會見人，有破損再換就好，但這是非常錯誤的做法。她解釋，內褲若不定期更換，容易造成私處發癢、甚至感染發炎，原因是女性外陰部與一般皮膚不同，有部分是黏膜組成，因此若内褲不能保持清潔，細菌、黴菌、分泌物、微量排泄物殘留在內褲上，就會容易造成私處反覆感染。如果有私處困擾的人，更應該定期更換内褲。張瑜芹舉例，内褲若出現以下3狀況，就一定要換新：

  • 內褲已經鬆垮
  • 有分泌物黃漬殘留
  • 已穿著3至6個月

除了女性，男性亦建議應定期更換內褲，減少皮膚、私處發炎、搔癢的狀況。

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責任編輯：羅嘉欣

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