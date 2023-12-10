【區選2023】首1小時投票率3.12% 李家超再籲市民踴躍參與

▲ 特首李家超與夫人林麗蟬。（曾耀輝攝）

經改革的區議會選舉今日舉行，早上8時半開始投票，截至9時半，共有13.5萬人投票，投票率3.12%，較上屆區選首一小時投票率（3.82%）低，與2021年立法會選舉（3.18%）相若。

至於新增的地區委員會界別，首一個小時，有822人投票，投票率32.46%。

行政長官李家超與太太林麗嬋早上約9時許，到中區高主教書院的投票站投票，站外有大批警員。李家超投票後見記者時再次呼籲市民踴躍投票，稱自己看過所屬選區5位候選人的政綱，揀選準則是視乎候選人政綱、承諾是否符合其要求，以及參考候選人往績、經驗等。

港府宣傳力度前所未有，被問到是否要有一定投票率才可向中央及市民交代。李家超稱，今次區選是落實「愛國者治港」最後一塊拼圖，是重要的，為700多萬市民，400多萬選民福祉，政府有責任解釋、介紹，讓市民知道「現在的區議會已經不是過去的區議會。」

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記者：林曉君