【機場發展】機管局跟UPS達成協議　將建2公頃速遞貨運設施

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機管局今天（4日）公布與UPS達成協議，於香港國際機場發展新樞紐中心，將進一步提升機場的貨運處理能力，鞏固全球領先的航空貨運樞紐地位。

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佔地2公頃的新建速遞貨運設施，預期2028年竣工，每年可處理近100萬公噸貨物，並設通道直達機場禁區。

機管局行政總裁林天福表示，一直留意電子商貿在全球貿易中的地位愈來愈重要，因此已推展多項具策略性的新設施發展，以把握新機遇，進一步提升空運貨物的競爭力。UPS的新設施是機場貨運設施中重要的新增項目，將有助鞏固香港國際機場作為全球航空貨運及電子商貿訂單履行樞紐的領先地位。

自1996年以來，香港國際機場一直是全球領先的國際貨運機場。2022年，香港國際機場再度獲國際機場協會評為全球最繁忙貨運機場，全年處理合共420萬公噸貨物。當三跑道系統全面投入運作後，香港國際機場每年將可處理1,000萬公噸貨物。

香港國際機場多個大型航空貨運項目，今年完成及繼續推進。機場現有的速遞貨運處理設施完成擴充之際，一個專為電子商貿新設的高端物流中心亦已竣工。此外，將香港國際機場與東莞連繫起來的新海空貨物聯運模式先導計劃自今年4月開展以來一直運作順利，現時正在發展相關永久設施。

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責任編輯：吳卓峰