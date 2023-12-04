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【疫情預防】6大跨國專家組大聯盟應對傳染病　袁國勇：專注科學「唔好咩都講國安法」

社會 15:35 2023/12/04

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頂尖科學家成立聯盟推動新發傳染病研究協作合作備忘錄簽署儀式。朱永倫攝

新冠疫情為全球經濟及社會帶來重要影響。六間來自中國、香港以及海外的頂尖研究機構的傳染病學教授，組成「大流行病學研究聯盟」（PRA)，並於今日（4日）簽署合作備忘錄，推動呼吸病毒的人畜研究，以及提升新發傳染病的監測能力。

聯盟由港大袁國勇、美國哥倫比亞大學醫學中心何大一發起、參與的包括廣州國家實驗室教授鍾南山，清華大學張林琦、新加坡國立大學王林發、以及墨爾本大學Sharon Lewin.

身兼聯盟候選主席的港大微生物學系講座教授袁國勇表示，多次傳染病起源於亞太區、以此為據點的聯盟可以為傳染病帶來嶄新解決方案，形容今次聯盟擁有「最佳的團隊」。

袁國勇表示，受人口增長、全球暖化等因素影響，科學家預計未來25年，會有一半機會等同於新冠疫情規模的傳染病大流行，將損失7百萬人命，及16兆美元的經濟收入。他表示，將針對具有跨物種傳播能力的動物病毒，運用類器官作預防性培養及特徵分析，以實現早期預警、應對及控制。

袁國勇期望PRA可以透過爆發早期預警、開展協同研究等，致力令市民於下一場傳染病可以維持正常生活、無需封城、關閉學校及工作場所、以及防止醫療系統陷入癱瘓。他亦表示，大聯盟的資金會由參與的大學募集，將再討論合作的範疇。

對於大聯盟工作的主要範疇。廣州國家實驗室教授鍾南山表示，50多種可由動物傳至人類的傳染病當中，有21多種是冠狀病毒，冠狀病毒對人較為危險。袁國勇則表示，將聚焦於流感病毒、冠狀病毒、副黏液病毒等。

被問到各國關係會否影響疫情預防。袁國勇表示，「微生物沒有國界、政府先有；如果我地唔成立大聯盟，唔係真係對症下藥；唔好咩都講國安法，我地相信一國兩制，所以我地唔好怕，我地都唔諗呢啲嘢，科學家就應該做科學，唔好諗埋無謂嘅嘢。」

擁有台灣及美國雙重國藉的何大一指，中美之間進行有關事務，有時需要取得批准，或會影響科研進展，不過相信兩國關係會有所改善，而合作不一定需由政府領導，「我們不應該要求政府主導。我認為我們應該帶路，因為雙方有太多的誤解。」新加坡國立大學王林發就笑言自己「政治中立」，認為各大學院的合作同樣可以影響政府。

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記者：陳展棋

清華大學 國安法 鍾南山 冠狀病毒 大學 經濟 疫情 一國兩制 生物學 氣候暖化

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