叠影狙擊丨盧慧敏演女殺手中環駁火　感激黃宗澤夠耐性

▲ 《叠影狙擊》盧慧敏

盧慧敏（Amy）在TVB台慶劇《叠影狙擊》內搖身一變成女殺手，這次也是她人生第一次演武打場面，拿起手槍在街頭駁火，還狂跑幾條街追殺目標，40吋長腿飛踢動作，非常有型。

不過，Amy卻自爆在《叠影狙擊》首日開工才發現疑似患上「跑步困難症」，跑姿古怪，更自嘲似蟹又像馬，為了跑得靚和穿高跟鞋跑步，急請武術師傅上課「惡補」。

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▲ 《叠影狙擊》

叠影狙擊丨盧慧敏有「跑步困難症」

Amy回憶表示：「第一日埋位拍動作場面，亦係我人生第一次動作場面和揸槍，好興奮，可以試新嘢！我角色係女殺手，由表情、姿態，同埋處事方式都好有型、狠和果斷。」

然後她搞笑地說：「我慶幸今日未有太多動作場面，淺嚐一下，最開心發現自己好多缺點。首先我有『跑步困難症』，唔可以跑得好有型，可能由細到大，我只會喺危急關頭先至會跑，當然唔會理儀態和儀容，所以今日就發現自己跑起嚟，跑姿好似一個蟹和馬溝埋嘅生物，真係要好好改善。」。

▲ 《叠影狙擊》

叠影狙擊丨與黃宗澤多對手戲

其實最大挑戰是穿高跟鞋跑步，她說：「我做Model或平時工作，經常著高踭鞋行和企，雖然唔可以話係乜嘢『強項』，但至少習慣晒，一定無問題。不過今次拍戲要『跑』就係一大學問。需要平時唔用嘅肌肉幫手，先至可以好穩陣和做出有型跑姿，我真係要搵武術師傅再研究和上堂學習。」

在《叠影狙擊》內，Amy與黃宗澤有不少對手戲，她感謝對方的耐性：「多謝黃宗澤同導演，佢哋對我好好、好有耐性。我無乜拍戲和武打經驗，但因為時間緊逼，未必每次都一齊睇playback（回看），好依賴大家嘅信任。」

▲ 《叠影狙擊》

叠影狙擊丨對症下藥改善

同時，Amy感謝他們指出她的缺點，讓她對症下藥，好好改善。她說：「佢哋好仔細咁同我講解，我做得唔夠鮮明，鏡頭前講求好高嘅清晰晰度，動作要好利落。少少似音樂，每一個動作都好似打一下拍子，要好清楚，呢啲全部都係佢哋經驗分享。」

Amy表示得到前輩的指導，好感恩，她說：「真係好寶貴，我由零開始，好需要實戰經驗。見到自己嘅『不足』，先可以進步。過咗今日我又進步咗，我鼓勵每個人嘗試多啲認為自己覺得好困難、好辛苦嘅事，要一日比一日強！」

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