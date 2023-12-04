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【冒認人員】男商人涉冒認廉署人員囚4個月　官體諒還押時中風准緩刑

社會 15:54 2023/12/04

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案件在西九龍法院判刑。（資料圖片）

六旬男商人涉冒認廉署人員，為捲入車禍索償的女友查詢索償者的診所收據，並在案件開審前上傳指控診所職員為廉署「偽造」閉路電視片段的影片至網絡，經審訊後被裁定冒充廉政公署人員及妨礙司法公正共8罪成立，惟他在還押其間中風需要治療，案件押後數周，今（4日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官指，被告很快被揭發冒廉和妨礙司法，其行為對案件沒有實際影響，判監4個月，考慮到被告定罪後還押時中風，基於人道理由緩刑18個月。

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被告譚榮柏（67歲，商人），被控於2021年11月5日，在香港向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，在本案開審前在YouTube 上載5段片段，聲稱黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

辯方求情指，被告在抽絲剝繭分析後，深信索償人使用虛假文書，但是用錯方法追求公義，而涉案影片的瀏覽人次低，沒影響證人作供。

裁判官曾慶東引述早前為被告索取的報告，指被告有迫害性人格，相信有人會對他不利；被告原與妻女關係疏離，其女友因本案與他分手。

裁判官指控罪嚴重，但被告很快被揭發冒充廉署人員和妨礙司法公正，沒有影響控方證人出庭作供，就8罪判監4個月。裁判官指，由於被告在定罪後還押時中風，喪失大部分活動和語言能力，所受打擊遠超他須承擔的，遂就人道理由處以緩刑18個月。

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記者：陳曉欣

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