【極端天氣】保監局：9月蘇拉黑雨索償總額達19億元　財產損壞和汽車最受影響

▲ 9月初兩宗極端天氣事件索償統計數字達到19億元。(資料圖片)

保險業監管局今天(4日)公布與9月初2宗極端天氣事件，颱風蘇拉和黑色暴雨有關的索償統計數字。根據從保險業界收集到的數據，2宗事件的索償總額達到19億。財產損壞和汽車為最受事件影響的2項業務，分別佔索償總額86%及9%。

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保監局一般業務部主管(署理)李明模表示:「氣候變化為人類帶來迫切而普遍的威脅。極端天氣事件發生 的頻率和嚴重程度正急劇上升,我們不應低估這些事件對我們的經濟和社區造成的破壞性影響。保險可在氣候危機中肩負重要角色,作為企業和個人的安全網以提供緊急支援和減低損失。釋放保險的社會價值將可支持善後工作,提升社區韌性。」



香港保險業聯會(保聯)轄下一般保險總會主席尹玄慧表示:「這些數字清晰地帶出一個重要訊息:擁有足夠保險保障對於個人及社會都同樣重要。要填補現時的保障缺口及減低潛在損失,市民大眾應積極主動善 用保險來管理風險,並定期檢視自己的保障水平。保聯一直致力向市民宣揚保險在保障財物財產、維持社 會穩定方面的重要社會功能,並將繼續與保監局緊密協作,加強公眾教育。」

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責任編輯：蘇文軒