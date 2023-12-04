【禁餵野鴿】關注團體指單罰款無助徹底解決問題　倡規劃建立鴿舍等

▲ 英國的鴿舍和定點餵食區。（香港救援鳩鴿及雀鳥提供）

政府較早前就修訂《野生動物保護條例》正式刊憲，將現行禁止餵飼野生動物的範圍擴展至白鴿，並提到違例罰款至10萬元以及監禁一年，及引入5,000元定額罰款機制。關注團體香港救援鳩鴿及雀鳥認為，單一罰款制度並不能徹底解決問題，需要更全面的城市規劃和管理措施，促在未有完善城巿規劃之前重審並為管理措施和城市規劃推行公眾諮詢。

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香港救援鳩鴿及雀鳥指，許多國家早已放棄單一罰款制度，除了對餵鴿實施罰款之外，更會採納多項措施管理在城巿生活的白鴿並控制其繁殖數量，反觀香港實施單一罰款制度已超過30多年卻未見成效，且無法根本地改變人們的行為，亦未有為鴿子提供更好的城市生存條件，以致許多幼鴿和成年鴿子死於食物缺乏或營養不良，難令市民放心由鴿子「天生天養、自食其力」。

香港救援鳩鴿及雀鳥引述德國動物保護組織 Menschen für Tierrechte去年的研究，指實行單一禁止餵食後，飢餓的鴿子只會大大增加了對居民和商店的滋擾，如牠們會站在桌子上，直接從碗碟上啄起剩下的食物、穿過繁忙的步行區覓食、在咖啡館和骯髒的桌椅上方等待食物、走進麵包店和超市等。

團體又表示，白鴿於1997年前本為「馴養家禽類」，可惜爆發禽流感後未經証實病毒來源之前已一刀切變為「禁養家禽」，牠們在城巿生存的權利卻未能與其他野生雀鳥同樣睇齊得到保護，翻查數字舉報或發現懷疑虐殺白鴿的求助數目由2022年的15宗增加至2023年的30宗，增幅高達50%，其中最受關注的個案為將軍澳一位中年漢慣性地將數隻白鴿折斷雙翼及雙腳，但也只被判處10日。團體的白鴿受傷、生病個案求助則每天最高可多達15宗，以此保守估計全年求助個案超過1,800宗。 然而白鴿現時於香港並不是「野生雀鳥」或非本土雀鳥，而為「家禽」，故所以於本群收到的所有求助個案都沒有一宗 能被嘉道理農場或其他機構接收並給予基本冶 療，沒有任何生存權利可言。

團體建議，政府應從根源解決問題，為白鴿絕育，可規劃環境去建立鴿舍，可確保換走受精蛋後，減低白鴿生育數目，這亦可更可集中白鴿居住地點，改善白鴿於民居居住的情況及有效地集中處理鴿糞，同時通過教育宣傳，向公眾傳遞與鴿子餵食相關的問題和風險，提高公眾意識。另也應提高動物福利，如在禁止餵食的同時，提供其他替代方案，例如在鴿舍範圍內建立鴿子餵食站點，定期提供食物和水從而改變白鴿聚集的地方，避免聚居於民居 ，而鴿舍亦可由受訓義工打理，並限制餵食的時間和地點及監管機構，確保餵食活動符合動物

福利標準；亦建議大學與救援機構聯辦，為傷病白鴿提供基本冶療，以減低白鴿之間的疾病傳播等。

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責任編輯：黃小冰