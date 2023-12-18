飲食攻略·聖誕節丨聖誕歎自助餐　頭3碟揀咩食好？　營養師分享7招健康「回本」

▲ 聖誕節丨聖誕歎自助餐頭3碟揀咩食好？ 營養師分享7招健康「回本」。

聖誕節最佳的應節方法，莫過於與親朋好友或另一半到酒店食聖誕大餐！面對林林種種的美食，相信不少人難以按捺，但又怕食多會肥兼會滯。究竟該如何做，才可滿足口腹之慾之餘，又不會為身體增加負擔？有見及此，註冊營養師莊凱婷（Helen）接受訪問，向大家教路聖誕大餐健康攻略，分享「回本」健康之選、進食次序，以及食前及過後消滯秘訣。

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「回本」健康之選

註冊營養師Helen表示，自助餐常見的凍海鮮拼盤，如生蠔、蟹腳、龍蝦、麵包蟹均屬於低脂優質的蛋白質食材，因此食多些少亦無妨，建議第一輪以此類食物為主；第二輪避免難消化，建議可以食簡單開胃沙律，因為除了可補充纖維，蔬果亦有豐富的維他命及抗氧化物，可選食物如車厘茄、西蘭花、粟米粒。

Helen又指如果覺得食菜「好寡」，不妨配少量肉類，例如煙文三魚或帕馬火腿。第三輪則可主攻熱葷菜式，如聖誕限定火雞、海膽燒龍蝦、烤鹿架及燒牛肉等。

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自助餐進食次序

第一輪 :以低脂優質蛋白質食材為主，如凍海鮮拼盤，即生蠔、蟹腳、龍蝦、麵包蟹。 第二輪 :建議用開胃沙律幫助消化，如車厘茄、西蘭花、粟米粒配煙文三魚或帕馬火腿。 第三輪 :熱葷菜式，可考慮聖誕限定的火雞、海膽燒龍蝦、烤鹿架及燒牛肉等等。 第四輪 :五穀類，建議少量麵包或者壽司、酒店即煮的自選生滾粥或粉麵 。 第五輪 :淺嘗甜品 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

健康攻略7招

註冊營養師Helen又提醒大眾食自助餐時最好「走汁」，許多醬汁其實暗藏高脂陷阱，如沙律醬或熱葷食物上的醬汁，很多時每湯匙便動輒百多卡起，食用兩湯匙熱量已等於一包細薯條。她建議若果真想加強味道，可以選擇較健康的日式柚子汁、或者黑醋取代；進食肉類時，亦應避免食用肥膏部分；若想減少舌頭油膩感，則可以飲杯檸檬水。

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自助餐前後注意事項

Helen指，不少人均誤以為食自助餐前應該要留肚，但其實是錯誤的；因為太餓的話，一進食時容易食過量，建議大家應適當調節進食份量，例如下午只食清湯米粉米線，或食飯糰加車厘茄，扣減蛋白質攝取。此外，自助餐一旦食得過滯，她建議之後兩天飲食可以較清淡，每餐宜7至8成飽。

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記者：容惠玲

場地提供: 都會海逸酒店