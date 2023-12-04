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學霸育成︱棄讀史丹福博士創辦AI生成器 女神學霸育成之路+驚人背景曝光

升學教育 17:47 2023/12/04

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

郭文景家庭背景強勁，父母都大有來頭。

AI(人工智能)近年大行其道，善用AI能減省很多工序及時間，美國AI初創公司Pika Labs，運用AI生成影片因而爆紅，而公司市值已逾15億港元，其中一名創辦人是來自浙江杭州的郭文景，她於2015年被哈佛大學提前錄取，後來獲史丹福大學取錄攻讀博士學位，不過她最後放棄讀書，跟同是史丹福大學的博士生創業，公司合共4人，包括了兩名老闆在內。

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據資料顯示，郭文景在哈佛大學獲得數學學士學位，之後完成電腦科學碩士學位，並轉至史丹福大學攻讀博士學位，進行圖形學和NLP交叉領域的研究，而郭文景的拍檔是史丹福大學電腦科學博士生Chenlin Meng，在學期間發表了5篇通用人工智慧方向的論文，在生成式AI領域有很深的研究。

郭文景從小就知道自己要什麼。網上圖片

今年4月，兩人雙雙從史丹福大學退學創業，成立了Pika labs，打造了一個更容易使用的AI影片產生器。據知，Pika的Discord伺服器人數已增長到超過16萬，用戶數量已經達到50萬左右，並且現在每周都有數百萬新影片生成。

拆解學霸育成之路

郭文景家庭背景強勁，母親是MIT（麻省理工大學）畢業的高材生，父親郭華強是上市公司的實控人。而郭文景出生於美國，在杭州長大，從小就接觸編程，高中時就讀浙江杭州第二中學，後來被哈佛大學提前錄取。根據內媒指，2015年，哈佛大學本科校友面試官、哈佛大學中國秘書長湯玫婕面試了郭文景，對她讚不絕口，「我在中國區面試6年，她是最優秀的學生之一。她的電腦水平，放在美國同年齡的女程式設計師中，也是最頂尖的。她在美國大學預科考試中5門滿分，英語非常流利，顏值還高，簡直是近乎完美。」

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高中開始參加不同比賽

據教過郭文景的班主任稱，郭從小就想考美國頂尖名校「學習目標非常明確，會主動去拓展學習自己喜歡的東西。」高中開始就參加不同的比賽，高一時獲得全國青少年資訊學奧林匹克聯賽（浙江省賽區）一等獎；曾受麻省理工邀請參加比賽，獲得北美程式設計邀請賽第二名，超過了絕大多數來自哈佛、史丹佛、卡內基美隆的大學代表隊；2014年、2015年連續兩年參加美國國家資訊學奧林匹克競賽，都奪得冠軍，其中2014年還獲得唯一滿分。 另外，她也參加過中國和美國的數學競賽，在美國數學奧林匹克夏令營中獲得了最高分。

在高中三年，郭文景嘗試了各種不同的有意義的事情，例如學帆船，學滑雪，學救生員，參加學校的辯論社，去上海參加全英文的辯論賽；喜歡研究社會問題，積極參加各種夏令營，如在柏克萊大學的著名SPARC人文學夏令營、HWeek（HarvardWeek）即「哈佛校園行」。

而杭二中的校長葉翠微則指郭文景知道自己要什麼，也知道自己要面對什麼。 特別是她個性特立獨行，15歲那年就隻身飛往美國，教美國的孩子奧賽課，拿到了2000美元酬勞。

另外，她還在美國成立了一個程式設計俱樂部，作為創辦人之一，一有空就會教美國的小朋友學習程式設計。

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責任編輯：王明芳

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