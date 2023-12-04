【區議會選舉】社署資助長者中心接送投票　陳克勤：屬便民服務不影響公平性

▲ 民建聯呼籲市民投票。（趙居逸攝）

區議會選舉12月10日舉行，民建聯主席陳克勤偕多位副主席今日見記者，呼籲選民踴躍投票。對於港府大力宣傳本屆區選，陳克勤希望，往後的選舉，政府都能以同樣的力度宣傳。

最新影片推介：

對於社署推2萬元資助全港長者中心，安排交通和人手接送有需要長者到票站，有指部分社福機構高層屬民建聯成員，例如擔任九龍樂善堂常務總理的全國人大代表李聖潑，外界關注會否造成不公。

陳克勤回應指，總理通常不會干預日常事務，相信不會偏幫任何政黨，不會影響公平性，且法例規定，接送選民往投票時不能為任何候選人宣傳，相信各機構將嚴格遵從規定。陳克勤形容社署安排是貼心的便民措施，反而有助提高投票率，「既然在票站入面都有關愛隊伍，為甚麼不能安排小巴呢？」

談及選情，陳克勤表示，未來會重點支援部分「高危」選區，包括會派出政治元老、政治明星落區宣傳、調動義工跨區支援。至於會否全線告急，則交由地區總指揮作決定。

被問到荃灣部分聲稱沒政治聯繫的候選人，與民建聯提名名單相撞，是否意味有關人士是民建聯潛在的合作對象。民建聯副主席陳恒鑌表示，提名人作出的提名，由他們自己決定，民建聯沒有干預。對於有政黨聯手合作，陳克勤指，是正常的選舉策略，但強調政綱和功績更重要，需要選民認同候選人以往工作和努力，「並不是哪兩個人走在一起就會贏。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸