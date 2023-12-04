【聖誕節目】民政處及啟德體育園合辦運動嘉年華　逾50項活動包括山度士親自執教基本功

▲ （主辦機構提供）

九龍城民政事務處、飛越啟德及啟德體育園將在於本月16至17日在啟德車站廣場舉行運動嘉年華「啟德聖誕 Get Set Go」，將有餘50項節目，包括攤位遊戲、互動遊樂區、運動體驗坊、舞台表演及城市文化定向賽等。

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啟德車站廣場內的活動場地將劃分為六大互動區，各區有由不同機構、體育會和運動員安排的遊戲攤位及互動遊樂區，其中車路士足球學校設置的Soccer Blue Clinic，就邀請前港隊代表、兩屆「香港足球先生」山度士等星級指導親自執教，參加者可學習基本功及體驗職業球員的訓練模式。

寶礦力水特也將聯同本港首支參加全國男子籃球聯賽NBL的職業籃球隊「香港金牛」，舉辦GO FUN 障礙挑戰項目及籃球體驗活動，參加者可體驗職業籃球員的選拔及體能測試， 亦可獲得由寶礦力水特及香港金牛送出禮品。

嘉年華另一焦點活動是「城市文化定向挑戰賽」，賽事路線覆蓋九龍半島多個地區，參加者需要與隊友規劃最佳行程，務求於限定時間內合力走訪最多指定文化景點及古蹟打卡位，同時累積分數爭取名次，更可以攜手共創聯合國倡議可持續發展的世界紀錄。是次比賽分為「城市文化定向賽」及「公園定向賽」兩項賽事， 分別設有親子組、精英組及公開組等，名額有限。

嘉年華的主舞台除有表演，也有「運動體驗坊」，包括挑戰體能的Zumba®健身舞、關節靈活性訓練、踏板舞及高強度間歇性訓練等，適合不同運動水平及能力人士參與。

六大互動區活動包括：

兒童遊樂：繩網陣、高疊盤挑戰、冰球、滾軸溜冰、跆拳道、滑板

舒展身心：太極操、放鬆伸展運動、關節靈活性訓練

提升活力：Zumba®健身舞、踏板舞、Funky Dance、街舞、穿雲箭體驗

挑戰體能：STRONG NATION、Bootcamp 動感訓練

發掘潛能：車路士 Soccer Blue Clinic、寶礦力水特 x 金牛籃球運動能力測驗、乒乓球挑戰

電動體驗：CLP兒童電車體驗、WaterSport VR 試玩、搖控攀爬車體驗及Rally車比賽

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責任編輯：黃小冰