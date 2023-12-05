【港區國安法】荃灣中槍「健仔」現身國安法節目　籲大眾勿受煽動

▲ 曾志健被判入獄47個月。（資料圖片）

在2019年反修例事件期間，於荃灣中槍的曾志健「健仔」，早前因承認暴動及妨礙司法公正等， 被判監 47 個月。他昨日以受訪者身份，現身無綫電視一個由警方協助製作的國安法節目。曾志健在節目中表示，因參與懲教署的計劃，學會管理情緒，呼籲大眾「做事之前要想清想楚，避免被人煽動和唆擺。」

目前仍在服刑的曾志健，以背對鏡頭、黑色剪影的方式接受訪問。他表示 2019 年因氛圍愈來愈激烈，「看到每個人都這樣做的時候，就越走越前」。他又指自己在棄保潛逃期間「經歷過沒電、糧食不足，沒床睡，試過在轉移藏身地點的時候，要躲在紙箱裏面，被人當作貨物運」。

曾志健說，參加了懲教署更新計劃後，學會了如何去管理自己的情緒，「做事之前要想清想楚，避免被人煽動和唆擺，最後承擔後果的其實就只是我們自己和家人。」

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責任編輯：趙居逸