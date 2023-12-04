新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課

▲ 「Man姐」佘詩曼出席《新聞女王》活動。

TVB台慶劇《新聞女王》現正熱播，女主角「Man姐」佘詩曼的角色相當觸目，並獲劇迷大讚其演繹。

今日（12月4日），佘詩曼、馬國明、高海寧、何依婷、鄧智堅、吳業坤、何廣沛、高鈞賢、鄭衍峰，以及監製鍾澍佳、監製關文深 及攝影師江錦榮一同現身宣傳活動，阿佘在事後也有接受TOPick訪問！

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▲ 佘詩曼

新聞女王丨阿佘遇好劇本感幸運

阿佘在現場相當受歡迎，她感謝大家對《新聞女王》的支持：「其實每一個角色都好受歡迎，繼續追落去啦，多謝大家。」劇集獲得好成績，身為女主角的阿佘直指眾演員在私下也有約食飯，而TVB接下來也有為他們安排聚會。

對於被稱為「收視福星」，阿佘謙稱：「又唔可以咁講嘅，因為今次我真係好幸運，可以遇到個咁好嘅劇本，其實我自己都好期待下一個更好嘅劇本。」她強調自己是需要好的劇本、自己喜歡的角色，「我睇得愈慢嘅劇本，就應該OK㗎喇，因為一路睇嘅時候個畫面好多。其實角色同劇本係首要嘅條件，個個演員都係㗎啦。」

阿佘相當盡本份地為劇集宣傳，皆因她希望可以親身答謝觀眾的支持。那麼阿佘會因好成績而派福利嗎？她就笑指會要求監製開拍續集。

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新聞女王丨「Man姐」背對白有法

阿佘對背對白也有自己的一套心得，她稱：「我鍾意背默，我覺得背默係入腦啲，要好快咁背默，寫緊呢一個字已經諗梗下一個字係點樣，如果可以做到咁樣嘅時候，其實段稿都已經好熟。通常都係背咗先默出嚟，成廠都係我背默嘅紙，周圍攝，一有空隙，我就喺度背書、默書。」

她指自己早在拍攝《宮心計》時已用上這一套背對白方法，並認為這是最有效、不會分心：「逼自己寫嘅時候，就唔會 跳咗去第二度。個方法係自己諗，《宮心計》個劇本都好難記，同埋監製要求係一字不能改，你知小青姐要求好高，度咗一個好嘅劇本出嚟又唔想我哋改，嗰陣時係相當大嘅壓力，真係記唔到就不如寫出嚟。」

▲ 阿佘有一套背對白的方法！（陳慧安攝）

新聞女王丨《新聞女王》有續集？

阿佘認為如開拍《新聞女王》續集的話劇本是難以超越，「好多時第二集真係要花時間去度，究竟今次係發生咩事，呢個工作真係要交畀監製、編劇。」

如有續集出現，阿佘認為是需要有新角色以帶來新鮮感，認為與何人做對手也可以，並說：「只要劇本寫得好，就精彩！」

▲ （《新聞女王》劇照）

新聞女王丨阿佘大讚王敏奕

談起劇中一眾拍檔，阿佘就表示自己很喜歡王敏奕，她解釋：「佢係做足功課、好投入嘅演員，都係好用功。我啱啱又同佢拍完《家族榮耀》，連續兩套戲都有對手戲，兩個角色都好唔同嘅時候，都畀到大家一個唔同嘅感覺，欣賞佢嘅努力。」

▲ 王敏奕在《新聞女王》演熱血記者劉艷。

阿佘又認譚俊彥為是很有想法的演員、很清楚自己想表達的東西，她又指二人之間有一個共識，「開機之前，大家都以一個比較成熟啲嘅演繹方法去處理我哋今次嘅關係。」

此外，阿佘承認自己有擔任監製的初步想法，並指好一段時間也未有機會實現。

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記者：游艾維

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