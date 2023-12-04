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時尚穿搭｜00後靚女星二代殺入時尚界　潮跟Lily、沈月穿公主風晚裝裙

休閒消費 20:44 2023/12/04

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

三位小公主！

娛樂圈盛產靚仔靚女，他們的下一代多數遺傳到好基因，有一些星二代在氣質或顏值上，甚至超越父母！

台灣藝人小S徐熙娣的二女兒許韶恩（Lily）剛度過16歲生日，但已長得亭亭玉立，而且甜美有仙氣；而一代性感女神邱淑貞的22歲長女沈月，跟媽咪十足餅印，完美遺傳了媽咪的優良基因，甜美中又帶點小性感；名模琦琦與任達華所生的女兒任晴佳（Ella）雖然只有19歲，但跟媽咪一樣擁模特兒身材，風格偏向型格一點，但三位小公主不約而同在重要場合都喜歡穿上公主風晚裝裙，突顯青春甜美的一面。

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Lily粉紅色公主短裙飄仙氣

Lily樣子十分適合走甜美風，留有一頭波浪長髮，身型纖瘦，而且談吐溫柔，雖然眉宇間有媽咪小S的影子，但不少人認為Lily的溫婉氣質更像姨媽大S徐熙媛和小S「死敵」林志玲，Lily亦可能知道自己的優勢所在，所以特別喜歡作仙氣打扮。

在過去的萬聖節Lily就扮演天使，露肩白紗裙清純可愛，並戴上白紗手套和掛上天使巨翼，的確美得驚人。另一個埸合Lily穿上粉紅色雙層蓬蓬短裙，露出膊頭和一雙長腿，活像一個小公主，甜美可人。Lily似乎十分喜歡粉色系露膊晚裝裙，雖然有時會偏向成熟，但依然是充滿氣質的小公主。

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沈月將公主魅力發揮至極緻

沈月備受時尚品牌歡迎，經常出席不同公開活動，她常常以小公主造型示人，她試過穿上鵝黃色晚裝亮相，蓬鬆的紗裙非常奪目，上身則是小吊帶，將她雪白的肌膚襯托得非常漂亮，真的很像童話世界走出來的小公主；她又曾穿上淡粉紅露肩短裙，裙子的心口位置縷空，並綴以三朵花卉，性感卻又不失甜美，可謂將公主氣質發揮至極緻！

沈月將公主魅力發揮至極緻

任晴佳型格公主風

相比起Lily與沈月，Ella偏向名模型格路線，但年紀輕輕不失小公主的可愛味道，她穿上鮮紅色連身拖地紗裙出席婚禮，配上蜜糖膚色，帶點異國公主味道；Ella身材比例絕住，有一雙驚人大長腿，她試過穿上超貼身桃紅色繃帶短裙，肩膊上的交叉吊帶令裙子增添幾分可愛，而且突顯她極纖瘦身型，真的很有媽媽的名模風範！

任晴佳型格公主風

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責任編輯：Kiwi Lee

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