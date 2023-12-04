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升中派位｜2024學年九龍區43間英中自行收生準則　部分學校須拍片或設兩輪面試

親子App專區 17:08 2023/12/04

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2024學年升中自行派位，九龍區43間英中收生準則。

2024學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學，TOPick整理了九龍區43間英中的收生程序及資料，助家長了解各校自行收生的學額、面試日期及收生準則比重等。

家長須於2024年1月2至16日，向心儀的兩所中學遞交申請，按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」（按此連結）遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。

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家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。如學生獲中學納入自行分配學位正取學生名單，家長將於2024年3月27日收到學校通知，若使用電子平台申請，當日上午10時起亦可以查閱正取學生通知。

根據學校網頁資料，九龍區英中收生準則大多包括學業成績、面試表現、課外活動服務、操行等，當中以學業成績佔比重最高，而面試表現比重則由25%至40%不等，部分學校設有兩輪面試，大多於2024年2月至3月初進行，另有少數中學更要求學生拍片，因此家長要留意心儀中學的安排。

以下為九龍區43間英中收生詳情：

油尖旺區

伊利沙伯中學

自行分配學額：43

收生準則（比重）

  • 校內學業成績、教育局提供的成績次第：40%
  • 課外活動及比賽獲得的獎項、服務：20%
  • 面試表現：40%

*校方會先根據首兩項甄選約200名申請人參加面試。

面試日期：2024年3月9日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

嘉諾撒聖瑪利書院

自行分配學額：15

收生準則（比重）

A. 面試遴選

  • 學業表現（校內表現及教育局次第名單）：65%
  • 其他成就：35%
  • 操行B等或以上

B. 正取生遴選

  • 學業表現（校內表現及教育局次第名單）：50%
  • 其他成就：25%
  • 面試表現：25%

面試日期：2024年3月9日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

真光女書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 教育局學生成績次第及學業成績：40%
  • 操行：5%
  • 課外活動、服務、獎項：10%
  • 與真光聯繫（母親為校友／姊姊為校友或本校學生）：5%
  • 面試表現（英語為主）：40%

面試日期：2024年3月2日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

聖芳濟書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 教育局成績次第：40%
  • 面試表現：40%（中文及英文面試各佔20%）
  • 課外活動、服務表現：10%
  • 與本校聯繫：10%

面試日期：2024年3月16日 *所有申請人均獲面試機會

申請表：按此連結

詳情：按此連結

華仁書院(九龍)

自行分配學額：50

收生準則（分數，總分為200分）

  • 個人資料（天主教徒、父親為校友、兄長在校就讀等）：25分
  • 學術表現及操行：50分
  • 其他方面成就：20分
  • 成績次第：55分
  • 面試表現：50分

面試日期：2024年3月16日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

中華基督教會銘基書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 學業成績及教育局學生成績次第： 50%
  • 面試表現：30%
  • 操行：10%
  • 獎項、服務及課外活動表現：10%

面試日期：第一輪—2024年3月2日（所有申請人）；第二輪—2024年3月16日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

循道中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 教育局次第名單：40%
  • 操行、特殊才能及服務：20%
  • 面試表現：30%
  • 對學校辦學理念之認同：10%（*曾參加學校舉辦之活動，如中一入學講座、英語授課體驗日，可獲加分。）

面試日期：第一輪—2024年2月3日；第二輪—2024年3月16日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

深水埗區

寶血會上智英文書院

自行分配學額：51

收生準則（比重）

  • 小學成績：30%
  • 操行表現及課外活動：30%
  • 面試遴選（英語能力表現評估）：40%

面試日期：2024年3月2日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

聖母玫瑰書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 教育局成績次第：50%
  • 操行：10%
  • 獎項、課外活動及服務：10%
  • 天主教受洗證明：5%
  • 面試表現：25%

面試日期：2023年3月9日或16日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

中華基督教會銘賢書院

自行分配學額：41

收生準則（比重）

  • 學業成績及操行：50%
  • 面試表現：35%
  • 課外活動、服務及獎項：15%

面試日期：2024年3月9日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

德雅中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 學業成績：40%
  • 面試表現：45%
  • 獎項及服務：5%
  • 操行評級：10%

面試日期：2024年3月9日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 學業成績及教育局成績次第名單：50%
  • 課外活動、服務和獎項：20%
  • 面試表現：30%

面試日期：2024年3月2日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

長沙灣天主教英文中學

自行分配學額：43

收生準則（比重）

  • 小學成績：50%
  • 面試表現：30%
  • 操行：10%
  • 課外活動、服務及獎項：10%

面試日期：2024年3月2日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

瑪利諾神父教會學校

自行分配學額：43

收生準則（比重）

  • 小學學業成績：50%
  • 面試表現：30%
  • 操行：10%
  • 課外活動、服務、獎項：10%

面試日期：2024年3月2日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

九龍城區

華英中學

自行分配學額：尚未公布

詳情：按此連結

旅港開平商會中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

  • 學業成績：40%
  • 課外活動及服務：10%
  • 獎項：20%
  • 面試（以英語及粵語進行）：30%
  • 操行：B或以上

面試日期：第一輪（網上）—2024年2月3日；第二輪（實體）—2024年3月9日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

喇沙書院

自行分配學額：尚未提供

詳情：按此連結

瑪利諾修院學校

自行分配學額：54

收生準則（比重）

  • 學業表現：35%
  • 操行：10%
  • 課外活動及服務：25%
  • 面試表現：30%

面試日期：2024年3月2日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

香港培正中學

自行分配學額：只接受直屬小學學生申請

詳情：按此連結

何明華會督銀禧中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

  • 面試表現：30%
  • 學業成績：50%
  • 操行、課外活動、獎項及其他傑出表現：20%
  • *操行需B級或以上

面試日期：第一輪—2024年3月2日；第二輪—2024年3月11至15日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

香港培道中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 校內成績及教育局成績次第：40%
  • 操行：20%
  • 課外活動、服務及獎項：20%
  • 面試表現：20%

面試日期：2024年3月2日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

九龍真光中學

自行分配學額：尚未提供

詳情：按此連結

迦密中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 小四至小六成績：40%
  • 操行：20%
  • 課外活動表現：20%
  • 面試表現：20%

面試日期：2024年3月16日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

民生書院

自行分配學額：尚未公布

詳情：按此連結

東華三院黃笏南中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

  • 教育局成績次第：50%
  • 面試表現：30%
  • 才藝及課外活動：20%

面試日期：2024年3月9日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

嘉諾撒聖家書院

自行分配學額：43

收生準則（比重）

  • 學術表現（校內成績及教育局成績次第）：40%
  • 其他表現（操行、課外活動表現、學術及非學術特別技能、獎項及服務）：30%
  • 面試表現：30%

面試日期：2024年2月3日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

基督教女青年會丘佐榮中學

自行分配學額：尚未公布

詳情：尚未公布

黃大仙區

保良局第一張永慶中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

  • 學業成績：50%
  • 面試表現：30%
  • 操行：10%
  • 課外活動：10%

面試日期：2024年3月（個別通知）

申請表：按此連結

詳情：按此連結

中華基督教會協和書院

自行分配學額：50

收生準則（比重）

  • 面試及影片表現：35%
  • 學業表現（教育局成績次第、小五及小六校內成績）：50%
  • 課外活動、校內及校外獎項/成就：15%
  • 操行：乙級或以上

面試日期：2024年3月16日，另須自拍2至3分鐘短片

申請表：按此連結

詳情：按此連結

保良局何蔭棠中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

  • 面試表現：30%
  • 學業成績（英文及中文或數學必須達A或B級）：30%
  • 老師評語及操行（達A或B級）：20%
  • 課外活動表現：20%

面試日期：2024年3月3日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

德愛中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 學業成績（教育局成績次第及小五、小六之校內成績）：50%
  • 面試表現：35%
  • 課外活動及校內外所獲獎項：15%
  • 操行：必須B+或以上

面試日期：2024年3月2日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

可立中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 學業成績（包括教育局成績次第）：40%
  • 面試表現：25%
  • 操行（必須達B級以上）：15%
  • 課外活動、服務及獎項：15%
  • 與本校／辦學團體的聯繫：5%

面試日期：2024年3月2日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

聖母書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 面試表現：35%
  • 學業成績及教育局成績次第：40%
  • 操行：10%
  • 課外活動及獎項：10%
  • 其他：5%

面試日期：2024年3月9日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

觀塘區

藍田聖保祿中學

自行分配學額：50

收生準則（總分150）

  • 學業成績（校內成績及教育局成績次第）：95分
  • 課外活動：15分
  • 操行／態度：10分
  • 宗教：5分
  • 聯屬關係：10分
  • 面試表現：15分

面試日期：2024年3月16日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

中華基督教會蒙民偉書院

自行分配學額：尚未公布

收生準則（比重）

  • 教育局成績次第：50%
  • 面試表現：50%（儀容5%；溝通能力10%；時事常識及分析能力15%；英語能力20%）

註： 此為2023/24年度收生準則

詳情：按此連結

觀塘瑪利諾書院

自行分配學額：41

收生準則（比重）

  • 學業成績：35%
  • 面試表現：25%
  • 操行：15%
  • 與學校聯繫：10%
  • 課外活動及其他成就：15%

面試日期：2024年2月24日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

順利天主教中學

自行分配學額：41

收生準則（比重）

  • 操行：10%（必須達B級或以上）
  • 學業表現：15%
  • 面試表現：30%
  • 教育局成績次第：25%
  • 體藝、服務及活動表現：10%
  • 與學校聯繫：10%

面試日期：2024年3月16日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

聖言中學

自行分配學額：尚未公布

詳情：按此連結

聖傑靈女子中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

  • 學業成績（教育局成績次第）：50%
  • 面試表現（英文、禮貌儀容、常識）：30%
  • 操行及態度：10%
  • 活動及獎項：10%

面試日期：2024年3月19日或20日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

觀塘官立中學

自行分配學額：尚未公布

面試日期：2024年3月9日或16日

詳情：按此連結

梁式芝書院

自行分配學額：41

收生準則（比重）

  • 學業成績：60%
  • 面試及錄像短片表現：20%
  • 品德、服務及課外活動表現：15%
  • 就讀於教區天主教小學：5%

面試日期：2024年3月2日（另須於2024年2月20日或之前提交短片）

申請表：按此連結

詳情：按此連結

呂郭碧鳳中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 教育局成績次第：30%
  • 面試表現：20%
  • 小五及小六學業成績：25%
  • 操行、課外活動、服務、獎項：20%
  • 直系親屬畢業於或就讀本校：5%

面試日期：第一輪—2024年3月2日；第二輪—2024年3月16日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

聖若瑟英文中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

  • 學業成績：50%
  • 面試表現：40%
  • 與學校聯繫及其他表現：10%
  • 操行良好

面試日期：2024年2月24日

申請表：按此連結

詳情：按此連結

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