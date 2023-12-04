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兒童健康丨營養師拆解烏冬高鈉陷阱　3款低卡烏冬2款零鹽分小朋友都食得

兒童健康 17:18 2023/12/04

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營養師拆解烏冬高鈉陷阱，3款低卡烏冬中2款零鹽分，小朋友都食得。

不少小朋友愛食烏冬，麵質煙靭彈牙，食落感覺也比其他麵類健康。Nutri Life營養顧問中心的註冊營養師謝詠瑩（Gloria）近日就分享，烏冬其實也有高鹽陷阱，在比較2款真打烏冬後，發現有烏冬在未計湯底情形下，鹽分已超標。此外，Gloria亦推介了3款低鹽／低卡烏冬，其中更有零鹽分之選，除了適合高血壓及容易水腫的人士外，小朋友都食得。

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近日Gloria在社交平台比較了2款不同包裝的真打烏冬，熱量及鹽分原來大相逕庭。其中真打「稻庭」烏冬，一個卡路里為360kcal，鈉含量為900mg；而另一個真打「讚岐」烏冬，一個卡路里為310kcal，鈉含量380mg。

Gloria指出，前者在未計湯底的情形下，鹽分已超出一餐上限；而後者鹽含量大約佔一餐上限一半，相對來說「都好少少」。

推介3款低卡烏冬清單：

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Gloria分享了3款低鹽／低卡的烏冬，其中她最推介的是一款「減30%醣質烏冬」，一個卡路里含量為211kcal，換算為3份五穀；且更含有11.5克膳食纖維，纖維量比起一斤菜心還多，食完易有飽肚感；而鹽分亦僅只是120毫克，佔成人全日上限6%。

此外，Gloria亦推介了另外2款近乎零鹽分的烏冬，其中一款「零鹽烏冬」卡路里含量為289kcal，換算為4份五穀；而另一款「北海道小麥烏冬」同屬零鹽分之選，一個卡路里為288kcal，換算是4份五穀，Gloria指其麵身較粗身煙靭，但由於少鹽，吸水能力不太強，烹煮時間需要長一些。

本港食安中心指出，鈉（鹽）與健康有密切的關係，攝取過多鈉（鹽）會增加患上高血壓的機會，亦會增加患上中風及冠心病的風險。世界衞生組織（WHO）和聯合國糧食及農業組織（FAO）建議，健康成年人正常每日的鈉攝取量，不應多於2000毫克，而兒童的鹽攝取量應少於成人，年紀愈小的兒童，每天所需的鈉也愈少。

文章獲「註冊營養師Gloria - Nutri Life 」授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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