  • 22°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 11:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處︱大嶼山航天城交通總匯啟用　必睇11 SKIES周邊12月三大親子好去處

親子好去處 10:30 2023/12/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

ChillKidsClub設施適合0至12歲的嬰幼兒及兒童。

位於香港國際機場航天城的香港首個一站式零售娛樂旅遊地標11 SKIES，娛樂部分將於2024年中分階段試運，首階段聚焦於親子元素。而位於11 SKIES基座的航天城交通總匯上月底已啟用，提供16條專營巴士路線及其他交通服務，強化大嶼山連接鄰近口岸及市區的公共交通網絡，方便市民及旅客往來大嶼山各景點地標，尤其本月在11 SKIES一帶，將有不同適合親子的好去處及活動，包括Chill Kids Club、第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」及由香港貿易發展局主辦的文創蒲點「潮活11」(Chill 11)。

最新影片:

湊得輕鬆啲
見鬼爸爸︱陰陽眼作家移民台灣當全職爸　靈性保護家人獲愛妻讚神隊友

航天城交通總匯：

航天城交通總匯位於11 SKIES基座，專營巴士、港珠澳大橋口岸巴士、市區及大嶼山的士、觀光巴士及周邊酒店穿梭巴士，均會在內設有上落客點。至今年年底，共16條專營巴士路線會設站，覆蓋港九新界14區，包括東涌、屯門、元朗、大埔、葵芳、天后、大角咀、將軍澳、藍田、油塘、慈雲山等，以及機場客運大樓與港珠澳大橋口岸。11 SKIES亦有行人天橋貫通鄰近的亞洲國際博覽館、酒店及機場快綫博覽館站等，市民可乘搭公共交通工具至航天城交通總匯，經11 SKIES前往亞博館參加各式活動。

昂坪360及Big Bus Tours共同推出的「360大嶼山觀光巴士」，路線其中一站為11 SKIES。 （左起）Big Bus Tours行政副總裁（香港及中國）温洛文、K11集團營運副總裁梁浩昌及昂坪360董事總經理劉偉明。


 
360大嶼山觀光巴士：
此外，昂坪360及Big Bus Tours共同推出的「360大嶼山觀光巴士」，路線其中一站亦會在11 SKIES，每日定時於昂坪360東涌纜車站開出，途經香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店、11 SKIES、香港天際萬豪酒店、香港迪士尼樂園，再返回東涌纜車站為終點，由此貫穿大嶼山各熱門景點及酒店設施。

點擊圖片放大
+5
+4

11 SKIES停車場及電動車充電服務：

11 SKIES設有北停車場（香港國際機場航天城東路6號）及南停車場（香港國際機場航天城東路8號），可緩和附近景點及設施的泊車需求，包括麗豪航天城酒店、香港天際萬豪酒店、機場三號客運大樓、博覽館站及亞洲國際博覽館等。停車場亦配備電動車充電服務，應付不同駕車人士的需要。
 
12月大嶼山3大親子好去處： 

1.Chill Kids Club

Chill Kids Club位於航天城內的K11 ATELIER 11 SKIES，面積達32,000平方呎，設有18項遊戲設施，適合0至12歲的嬰幼兒及兒童，包括粉色天地、親子農場、拱形滑梯球池、室內巨型沙池、創意積木區、彈床區、賽車場、充氣滾輪、軟墊障礙賽、巨型俄羅斯方塊、巨型層層疊、模擬超市、模擬廚房、彈彈雲、磁力片區、Party Room、圖書區／休息區，以及小體操專區。

Chill Kids Club資料

地址：大嶼山香港國際機場航天城東路6號 K11 ATELIER 11 SKIES 二座6樓
服務時間：星期一至日上午9時30分至下午6時30分

2.第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」

第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」以「兒童中外文化藝術交流世界」為題，今屆有逾700個攤位，為家長及小朋友搜羅全城最齊全、最優質的益智童書及學習工具。各大品牌及參展商亦會帶來多元化的服務及產品，讓家長和小朋友能有教育、消閒、玩樂及消費的一站式體驗。

「荔園嘉年華」亦首次與親子展覽合作，重現6大經典有獎攤位遊戲，場內更設置1:64 TOMA荔園微縮模型，一系列荔園經典遊樂場打卡裝置，及荔園歷史展覽區，讓大家重拾置身於舊荔園的感覺。

日期：2023年12月8至10日
時間：早上10時至晚上8時
地點：亞洲國際博覽館 – 5,7,9號展館
優惠（受條款及細則約束）：
•KLUB 11 會員泊車優惠：於11 SKIES泊車滿2小時，可享其後1小時免費泊車優惠 （詳情請參閱兒童書展場內資訊）
•於兒童書展場內單日消費滿HK$30,000，獎賞1,000 K Dollar 及精美福袋乙個 （每日名額7個，先到先得）

3.潮活 Chill 11

「Chill 11 （潮活11）藝墟」於聖誕期間舉行，以大灣區包括香港、澳門及內地九個城市的人士為目標，定位為集文化藝術、飲食、消費娛樂於一身的文創藝墟，加入不同的香港文化，除了匯聚超過150參展單位，更提供接近70個表演、活動及工作坊。

日期：2023 年 12 月 23 至26 日
地點：大嶼山香港國際機場 - 亞洲國際博覽館3及6號展館
時間：2023年12月23日至25日上午10時30分至下午7時、2023年12月26日(星期二)上午10時30分至下午6時
網址：https://chill11.hktdc.com/

交通優惠：

•機場快綫：成人只要憑Chill 11有效門票或活動證明，便可在機場快綫香港站或九龍站之特設櫃台，以優惠價$47換購即日來回博覽站車票乙張，3至11歲持有效小童八達通之乘客，由香港、九龍或青衣站出發前往博覽站，即可免費乘搭機場快綫；

•    城巴：5條免費穿梭巴士由天水圍、屯門、荃灣、東涌同大圍直達亞博館；
•    自駕人士：在鄰近的11 SKIES停車場享有泊車優惠，泊兩小時可享有第三小時免費。

點擊圖片放大
+5
+4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

好去處 11 SKIES 大嶼山 香港國際機場

最高瀏覽

大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK
大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK
急症室最長等候時間（12月05日 時間08:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間08:05）
大台獎老丨吳嘉儀公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
大台獎老丨吳嘉儀公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
再培訓津貼｜每月增至$8000津貼　700項多元化免費課程不設學歷下限【附報名方法】
再培訓津貼｜每月增至$8000津貼　700項多元化免費課程不設學歷下限【附報名方法】
【珍惜生命】港大日新書院宿舍廁所　疑有女學生以膠袋笠頭自殺亡
【珍惜生命】港大日新書院宿舍廁所　疑有女學生以膠袋笠頭自殺亡