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癌症福音丨新一代雄激素受體抑制劑合併ADT治療　延長擴散性前列腺癌存活期

醫健人物 18:01 2023/12/04

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新一代雄激素受體抑制劑合併ADT治療，延長擴散性前列腺癌存活期。

前列腺癌一直被視為「老人病」，皆因其多發於長者身上。惟早期前列腺癌沒有明顯症狀，故有不少患者在第四期才發現確診，無法透過手術來根治並出現有骨轉移、淋巴轉移的情況，影響日常生活質素。有臨床腫瘤科專科醫生指出，大部份初期發現的轉移性前列腺癌，屬於荷爾蒙敏感性類型（mHSPC），即可透過抑制荷爾蒙分泌來達致治療效果，其中雄激素阻隔治療（ADT）為主要的治療方法。惟此方法可能有抗藥性問題，導致癌細胞在毋須荷爾蒙的情況下，也能夠持續增長，演變成荷爾蒙抵抗性（mCRPC）。近年醫學界發現，新一代雄激素受體抑制劑合併ADT治療能夠延長患者整體存活，而且可延緩患者演變成mCRPC的情況。

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隨着本港近年人口老化問題，前列腺癌個案恐有持續上升趨勢，據醫管局數據顯示，新症個案由2000年683宗，上升至2020年超過二千宗個案。臨床腫瘤科專科醫生蔡浩強醫生指出，前列腺癌新症個案上升，估計與人口老化以及生活習慣轉變有關。其中65歲以上、吸煙及遺傳基因，例如BRCA基因，為前列腺癌的風險因素。

不過，早期的前列腺癌沒有明顯病徵，少部份患者可能會出現下尿路症狀，例如尿頻、尿急等。故此，有不少患者在晚期才發現確診，甚至有患者因出現骨轉移的情況，突然間癱瘓方才發現確診。根據醫管局數據顯示，本港前列腺癌為四大常見癌症，有32.4%患者在確診是已屬第四期。

單靠ADT恐有抗藥性問題

蔡醫生指出，晚期前列腺癌可以再細分成局部及擴散性，並視乎患者症狀來安排治療方法，例如患者出現骨痛，可能會安排局部電療來預防骨折。不過，目前最主要的治療方法是透過雄激素阻隔治療（ADT），包括睪丸切除手術及荷爾蒙治療。他解釋「由於大部份新症個案都屬於荷爾蒙敏感性類型，可能已經有擴散情況、沒有接受過一線荷爾蒙治療。因此，可考慮透過ADT治療，以抑制腦下垂體、荷爾蒙分泌來控制病情。」

惟腫瘤可能會產生基因變異，導致癌細胞毋須荷爾蒙也能夠生長。因此，目前會建議使用新一代雄激素受體抑制劑合併ADT治療，蔡醫生指出，這個治療方法能夠延長患者整體存活期及無惡化存活期。而且副作用相對化療亦較少，患者在治療期間可以維持生活質素。

不過，蔡醫生提醒，每名患者病情不一樣，建議患者在選擇治療方法的時候，應向主診醫生諮詢。此外，男士一旦出現有下尿路症狀，建議應透過驗血檢測PSA（前列腺特異抗原指標）指數，以及早正視健康問題。

臨床腫瘤科專科醫生蔡浩強

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責任編輯：羅嘉欣

撰文 : 蔡浩強 臨床腫瘤科專科醫生

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