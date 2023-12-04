【騙案】恒生及中國銀行湧現偽冒短訊　兩間銀行已向金管局匯報

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金融管理局呼籲市民提高警覺，留意恒生銀行及中國銀行的「網絡釣魚」短訊，以及欺詐社交媒體帳戶。

其中涉及由恒生銀行所發出關於「網絡釣魚」短訊，及欺詐社交媒體帳戶，涉及4個假電話號碼，恒生已向金管局匯報事件。

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至於涉及中國銀行（香港）的關於欺詐短訊，中銀亦已向金管局匯報事件，涉及2個假電話號碼，以及一個假群組。

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金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

任何人士若曾向該短訊或社交媒體帳戶提供其個人資料，或曾透過該短訊或社交媒體帳戶進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料聯絡有關銀行，及聯絡香港警務處刑事總部資訊中心（電話號碼：2860 5012）。

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記者：吳卓峰