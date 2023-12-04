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新聞女王丨馬國明否認與鄭嘉穎不和　大方回應：幾時有時間要嘥便嚟搵我哋

娛樂 17:59 2023/12/04

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

（陳慧安 攝）

TVB台慶劇《新聞女王》今日（12月4日）在鑽石山舉行活動，《新聞女王》演員佘詩曼、馬國明、高海寧、何依婷、鄧智堅、吳業坤、何廣沛、高鈞賢、鄭衍峰出席。

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新聞女王丨馬國明超錫靚湯

馬國明接受TOPick訪問，提及即將有報道指他與湯洛雯將在峇里島舉行婚禮，馬國明笑稱：「真的不知為何有此傳言，但我不會講（婚禮舉行地點），但就真的好快便要出發。（記者：何時？）不可說，問老婆啦！」

記者指他事事要問准太太，他甜笑稱：「比如之前過大禮，一早做了，但因為老婆未發相，所以不可講，到現在就可以，希望大家體諒。」至於很多網民指他過大禮的禮品超豪，畫面很震撼，他繼續甜笑回應：「一生人只一次，使多些錢也是應該，何況是開心錢，值得使。」

（陳慧安 攝）

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新聞女王丨為鄭嘉穎講好說話

另外，因鄭嘉穎屢次缺席「鐵馬家族」聚會，由此傳鄭嘉穎與馬國明不和，對此傳聞，馬國明大方回應：「我也不明為何有此傳聞，我們沒吵架，不知是不是因為正在播《新聞女王》（所以有花炒作）？」

一向暖男的馬國明，更為鄭嘉穎講好說話稱：「當有了3個小朋友，真的會少了好多（私人）時間，（少出席聚會）是好正常、合理，子善也是生了個女後，有時因湊女而不能出席聚會，可能將來我結婚生了小朋友也會少了出來。」

（陳慧安 攝）

新聞女王丨分析「嘥時間」含意

同時馬國明稱，大家可能因鄭嘉穎曾講出席聚會「浪費時間」而被誤會，稱：「不了解嘉穎的人，會覺得他好寸，但好熟的便知，他其實是個大細路，其實我不覺得『嘥時間』是Negative（負面）的字，我只可以話，真是兄弟的話，你幾時有時間要嘥，便來找我們。」

馬國明更舉例指：「我有次在元朗還是屯門拍戲，中間有兩小時空閒，而我有位要好的朋友住附近，便打給對方問可不可以出來飲咖啡。所以最好朋友就是這樣，不會介意是不是用來攝時間還是甚麼，是最熟朋友才可這樣做。」

而且他強調：「男人不和離不開為錢銀或女人，我們又不是追同一個女人。至於錢，他有很多，但我又不用問他借，所以不會不和。」

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另外，網民「金田一上身」，推測因為鄭嘉穎與佘詩曼當年曾傳緋聞，由此令嘉穎不滿馬國明與阿佘合作。馬國明笑稱：「這更不會，我與阿佘6年前已一起拍《賭城群英會》，所以好好笑。」

然後，馬國明坦言：「一早預他（鄭嘉穎）來不到（婚禮），因為他有3個小朋友，他一早已稱未能出席。」並透露「鐵馬家族」有溝通群組，而鄭嘉穎沒有退group，所以二人沒有不和，他最後再多說一次：「大哥，你幾時有時間要嘥，便嚟搵我哋啦。」

（陳慧安 攝）

記者：游艾維

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