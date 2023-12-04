【中一派位】中一自行分配學位明年1.2起接受申請　同時接受網上及紙本申請

▲ 自行分配學位階段派位結果，將於2024年7月9日與中一統一派位結果一併公布。（資料圖片）

2024年度中學學位分配辦法（中一派位）自行分配學位階段，將於2024年1月2至16日接受申請，教育局連續第2年推出「中一派位電子平台」，家長屆時可透過電子平台交表；局方同時繼續接受傳統紙本申請，並將於明日（5日）向參加中一派位的小學分發申請表。而家校會明日將發布《中學概覽2023／2024》，同時設網上版及印刷本，可供家長作為選校參考資料。

中學概覽明日出版 輯錄400多間中學資料

教育局今日公布，參加2024年度中一派位的應屆小六學生家長，如欲為子女申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學自行分配學位，必須在2024年1月2至16日向有關中學遞交申請。教育局鼓勵家長透過電子平台向中學遞交申請表及個別學校所要求的其他文件，並提醒若家長選擇以紙本親身遞交申請表及其他所需文件，應注意學校辦公時間。

如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可於明日起透過電子平台瀏覧升中選校的相關資訊，以及於稍後時間遞交自行分配學位申請和查閱申請結果。

為切合不同家長的需要，教育局會繼續接受傳統紙本申請表，並已通知參加中一派位的小學於明日領取《中一自行分配學位申請表》及《申請中一自行分配學位手冊》。每名參加中一派位的小六學生的家長將透過其子女就讀的小學收到2份紙本申請表。學生如非就讀參加派位的小學，包括合資格的新來港兒童及各人才入境計劃下的受養人，其家長可前往教育局學位分配組索取有關申請表。

每人最多向2間中學報名 切勿同時遞交電子及紙本表格

自行分配學位申請不受地區限制。一如以往，家長收到的2份電子或紙本申請表，會分別顯示「選校次序1」和「選校次序2」。「選校次序1」代表學生的首選學校，而「選校次序2」代表其次選學校。在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序，而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。

局方亦提醒，無論家長透過網上交表或以紙本遞交，切勿向多於2間參加派位的中學遞交申請，否則其子女的自行分配學位申請將會作廢；家長切勿同時經電子平台和以紙本申請表，為同一名子女遞交重複申請。另建議家長應先對學校有充分認識，了解學校的辦學理念、傳統特色、宗教、收生準則及其發展和運作，以衡量學校是否配合子女的特質、性格、能力及興趣，從而作出適當選擇。

獲取錄正取生 將於明年3月27日收通知

如學生獲中學納入其自行分配學位「正取學生名單」，家長將於2024年3月27日收到學校通知。如家長已登記成為電子平台用戶，亦可於同日上午10時起透過平台查閱正取生通知。家長無須回覆學校是否接受學位。自行分配學位階段派位結果，將於2024年7月9日與中一統一派位結果一併公布。

至於明日發布的《中學概覽》輯錄全港400多間本地中學基本資料，包括教師資料、班級結構、學校設施、開設科目、學生支援及教學規劃，例如語文政策。所有資料均由學校提供及核實，反映截至今年9月狀況。教育局建議家長參考概覽或校網所提供的資料。

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責任編輯：馮琪雅