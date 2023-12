【肺炎支原體】鍾南山：肺炎支原體非難以治癒疾病　無需太擔心

▲ 鐘南山及袁國勇出席活動時回應肺炎支原體於各地爆發情況。(朱永倫攝)

肺炎支原體近期於中國及海外肆虐。中國工程院院士鍾南山表示,北京等地區的發熱門診每日有約1000個患者,當中2-3成為支原體肺炎。他表示,由於沒有過往的數據,因此難以評估今年情況是否較去年嚴重

鍾南山表示,肺炎支原體並非難以治癒的疾病,現時亦有藥物醫治,抗藥性並非嚴重,不認為會造成嚴重的問題(Don’t think will have a big problem.)

至於新冠疫情方面,鍾南山指雖然南方發熱門診數目增多,涉及XBB變異病毒,不過相信大眾已有免疫反應,而目前沒有新變異病毒,感染多種呼吸道疾病情況亦佔少數。他表示,知道香港將推出XBB新疫苗,指長者感染後可能令心及腦血管病加重,長者應接種加強針。

港大感染及傳染病講座教授袁國勇則表示,肺炎支原體在開關後已開始上升,11月實驗室8000個樣本中,有28%確診肺炎支原體病毒。 袁國勇認為,數據顯示90.5%患者在18歲以下,感染原因是小朋友在疫情間帶口罩及減少社交活動引致,而如何新發傳染病出現,醫療機構的醫護等成人大多會感染,認為目前相關爆發不似由新發傳染病引起。

袁國勇則認為,肺炎支原體感染速度不如流感快,認為對有關爆發不用太擔心。 但袁國勇認為,由於難以預測新一波新發傳染病爆發的源頭,認為如在邊境口岸發現有遊客發燒,必須要進行病毒測試,並要求患者帶上口罩,如發現屬未知傳染病要即時作出行動。

