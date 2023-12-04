  • 22°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 20:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【肺炎支原體】鍾南山：肺炎支原體非難以治癒疾病　無需太擔心

社會 18:10 2023/12/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

鐘南山及袁國勇出席活動時回應肺炎支原體於各地爆發情況。(朱永倫攝)

肺炎支原體近期於中國及海外肆虐。中國工程院院士鍾南山表示，北京等地區的發熱門診每日有約1000個患者，當中2-3成為支原體肺炎。他表示，由於沒有過往的數據，因此難以評估今年情況是否較去年嚴重

鍾南山表示，肺炎支原體並非難以治癒的疾病，現時亦有藥物醫治，抗藥性並非嚴重，不認為會造成嚴重的問題（Don’t think will have a big problem.）

湊得輕鬆啲
見鬼爸爸︱陰陽眼作家移民台灣當全職爸　靈性保護家人獲愛妻讚神隊友

至於新冠疫情方面，鍾南山指雖然南方發熱門診數目增多，涉及XBB變異病毒，不過相信大眾已有免疫反應，而目前沒有新變異病毒，感染多種呼吸道疾病情況亦佔少數。他表示，知道香港將推出XBB新疫苗，指長者感染後可能令心及腦血管病加重，長者應接種加強針。

港大感染及傳染病講座教授袁國勇則表示，肺炎支原體在開關後已開始上升，11月實驗室8000個樣本中，有28%確診肺炎支原體病毒。 袁國勇認為，數據顯示90.5%患者在18歲以下，感染原因是小朋友在疫情間帶口罩及減少社交活動引致，而如何新發傳染病出現，醫療機構的醫護等成人大多會感染，認為目前相關爆發不似由新發傳染病引起。

袁國勇則認為，肺炎支原體感染速度不如流感快，認為對有關爆發不用太擔心。 但袁國勇認為，由於難以預測新一波新發傳染病爆發的源頭，認為如在邊境口岸發現有遊客發燒，必須要進行病毒測試，並要求患者帶上口罩，如發現屬未知傳染病要即時作出行動。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）
大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK
大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK