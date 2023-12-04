【肺炎支原體】鍾南山：肺炎支原體非難以治癒疾病　無需太擔心

▲ 鐘南山及袁國勇出席活動時回應肺炎支原體於各地爆發情況。(朱永倫攝)

肺炎支原體近期於中國及海外肆虐。中國工程院院士鍾南山表示，北京等地區的發熱門診每日有約1000個患者，當中2-3成為支原體肺炎。他表示，由於沒有過往的數據，因此難以評估今年情況是否較去年嚴重

鍾南山表示，肺炎支原體並非難以治癒的疾病，現時亦有藥物醫治，抗藥性並非嚴重，不認為會造成嚴重的問題（Don’t think will have a big problem.）

至於新冠疫情方面，鍾南山指雖然南方發熱門診數目增多，涉及XBB變異病毒，不過相信大眾已有免疫反應，而目前沒有新變異病毒，感染多種呼吸道疾病情況亦佔少數。他表示，知道香港將推出XBB新疫苗，指長者感染後可能令心及腦血管病加重，長者應接種加強針。

港大感染及傳染病講座教授袁國勇則表示，肺炎支原體在開關後已開始上升，11月實驗室8000個樣本中，有28%確診肺炎支原體病毒。 袁國勇認為，數據顯示90.5%患者在18歲以下，感染原因是小朋友在疫情間帶口罩及減少社交活動引致，而如何新發傳染病出現，醫療機構的醫護等成人大多會感染，認為目前相關爆發不似由新發傳染病引起。

袁國勇則認為，肺炎支原體感染速度不如流感快，認為對有關爆發不用太擔心。 但袁國勇認為，由於難以預測新一波新發傳染病爆發的源頭，認為如在邊境口岸發現有遊客發燒，必須要進行病毒測試，並要求患者帶上口罩，如發現屬未知傳染病要即時作出行動。

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記者：陳展棋



