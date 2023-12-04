  • 22°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 20:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家庭教育︱培養孩子做一事提高自我價值　5孩醫生爸引哈佛研究：長大後更成功快樂

育兒資訊 18:58 2023/12/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

研究發現及早培養孩子做家務的習慣，能加強孩子同理心和自我價值感，童年更快樂健康和長大後更易出人頭地。

不少家長為免孩子負擔過重，不會叫孩子幫手做家務，但同時又害怕孩子會嬌生慣養，不懂自處。美國一位兒科醫生分享了他的想法，他引述一項研究指出，及早培養孩子做家務的習慣，能加強孩子同理心和自我價值感，童年會比一般孩子快樂健康，往後學業與職業生涯還會更易出人頭地。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
見鬼爸爸︱陰陽眼作家移民台灣當全職爸　靈性保護家人獲愛妻讚神隊友

來自美國育有6名孩子的父親兼兒科醫生威廉斯（Jonathan Williams）最近在TikTok上走紅，強調了讓孩子做家務的好處，讓孩子成為勤奮的人，認為讓孩子意識到自己正在貢獻，提高了自我價值。

美國兒科醫生的喬納森·威廉斯（Jonathan Williams）在TikTok分享讓孩子做家務的好處。（影片截圖）

他認為父母安排了孩子協助做家中「小任務」，使孩子更加明白他人需要，知道自己的貢獻能幫助他人，培養同理心和使命感，長大成人時亦會更快樂。同時，分工合作做家務也加強了與兄弟姐妹和父母的互動性，有助他們更早建立與人溝通合作的經驗，灌輸更好的職業道德，對日後學業和職業上更易成功。

哈佛研究做家務長大更幸福

短片中，威廉斯引用了哈佛大學研究幸福老年的「格蘭特研究」（The Grant Study），是一項歷時75年的研究，收集了受訪者的身心健康、職業、退休經歷和婚姻品質的資訊。發現小時候被安排做家務的人，會逐漸培養出合作精神，反映在未來職業發展和人際關係有更有優勢。

他亦引用明尼蘇達大學一項歷時20年研究指出，讓孩子在小時候參與家務對以後的生活產生正面影響，父母讓孩子參與家務培養責任感，由簡單收拾玩具，以至公共家務，如：洗碗，不僅處理個人空間的家務。當中學習如何持家的技能、自力更生和自我價值將伴隨他們一生。

哈佛研究讓孩子做家務培養合作精神，幸福感更高。(iStock圖片)

越早參與家務幸福感越高

研究提議讓孩子儘早在學齡前參與家務，並指青年時期幸福和成功的最佳預測因素是3、4歲就開始做家事。孩子越早開始做家務，隨著年齡增長，就越容易讓他們參與其中。

威廉斯鼓勵父母可把家務變成遊戲，營造一起工作（work together）的氣氛，或者讓他們完成一些感覺自己「長大了」的任務，做一些讓他們感覺更「長大」的事情，讓家務變得有趣。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

Google調查｜港童每日上網時數排亞洲第3　近6成網絡遇陌生人不當接觸
今日 16:54
Google調查｜港童每日上網時數排亞洲第3　近6成網絡遇陌生人不當接觸
子女溝通︱英國研究媽媽愈囉嗦女兒更易成功 「長頸鹿語言」助親子溝通
12:23 2023/12/01
子女溝通︱英國研究媽媽愈囉嗦女兒更易成功 「長頸鹿語言」助親子溝通
育兒心得︱《年少日記》引發原生家庭對學生成長影響 專家分享4要訣協助子女壓力
14:38 2023/11/30
育兒心得︱《年少日記》引發原生家庭對學生成長影響 專家分享4要訣協助子女壓力

你可能感興趣

Google調查｜港童每日上網時數排亞洲第3　近6成網絡遇陌生人不當接觸
今日 16:54
Google調查｜港童每日上網時數排亞洲第3　近6成網絡遇陌生人不當接觸
子女溝通︱英國研究媽媽愈囉嗦女兒更易成功 「長頸鹿語言」助親子溝通
12:23 2023/12/01
子女溝通︱英國研究媽媽愈囉嗦女兒更易成功 「長頸鹿語言」助親子溝通
育兒心得︱《年少日記》引發原生家庭對學生成長影響 專家分享4要訣協助子女壓力
14:38 2023/11/30
育兒心得︱《年少日記》引發原生家庭對學生成長影響 專家分享4要訣協助子女壓力
家庭教育 親子活動 爸媽心聲 兒童健康 職業生涯 抖音 哈佛大學 美國

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）
大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK
大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK