家庭教育︱培養孩子做一事提高自我價值　5孩醫生爸引哈佛研究：長大後更成功快樂

▲ 研究發現及早培養孩子做家務的習慣，能加強孩子同理心和自我價值感，童年更快樂健康和長大後更易出人頭地。

不少家長為免孩子負擔過重，不會叫孩子幫手做家務，但同時又害怕孩子會嬌生慣養，不懂自處。美國一位兒科醫生分享了他的想法，他引述一項研究指出，及早培養孩子做家務的習慣，能加強孩子同理心和自我價值感，童年會比一般孩子快樂健康，往後學業與職業生涯還會更易出人頭地。

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來自美國育有6名孩子的父親兼兒科醫生威廉斯（Jonathan Williams）最近在TikTok上走紅，強調了讓孩子做家務的好處，讓孩子成為勤奮的人，認為讓孩子意識到自己正在貢獻，提高了自我價值。

▲ 美國兒科醫生的喬納森·威廉斯（Jonathan Williams）在TikTok分享讓孩子做家務的好處。（影片截圖）

他認為父母安排了孩子協助做家中「小任務」，使孩子更加明白他人需要，知道自己的貢獻能幫助他人，培養同理心和使命感，長大成人時亦會更快樂。同時，分工合作做家務也加強了與兄弟姐妹和父母的互動性，有助他們更早建立與人溝通合作的經驗，灌輸更好的職業道德，對日後學業和職業上更易成功。

哈佛研究做家務長大更幸福

短片中，威廉斯引用了哈佛大學研究幸福老年的「格蘭特研究」（The Grant Study），是一項歷時75年的研究，收集了受訪者的身心健康、職業、退休經歷和婚姻品質的資訊。發現小時候被安排做家務的人，會逐漸培養出合作精神，反映在未來職業發展和人際關係有更有優勢。

他亦引用明尼蘇達大學一項歷時20年研究指出，讓孩子在小時候參與家務對以後的生活產生正面影響，父母讓孩子參與家務培養責任感，由簡單收拾玩具，以至公共家務，如：洗碗，不僅處理個人空間的家務。當中學習如何持家的技能、自力更生和自我價值將伴隨他們一生。

▲ 哈佛研究讓孩子做家務培養合作精神，幸福感更高。(iStock圖片)

越早參與家務幸福感越高

研究提議讓孩子儘早在學齡前參與家務，並指青年時期幸福和成功的最佳預測因素是3、4歲就開始做家事。孩子越早開始做家務，隨著年齡增長，就越容易讓他們參與其中。

威廉斯鼓勵父母可把家務變成遊戲，營造一起工作（work together）的氣氛，或者讓他們完成一些感覺自己「長大了」的任務，做一些讓他們感覺更「長大」的事情，讓家務變得有趣。

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責任編輯：王明芳