升中派位｜2024學年新界區59間英中自行收生準則　部份設兩輪面試樂器演奏可加分

▲ 2024學年升中自行派位，新界區59間英中收生準則。

【升中派位/自行派位/官津中學/升中面試/新界區中學】2024學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學，TOPick整理了新界區59間英中的收生程序及資料，助家長了解各校自行收生的學額、面試日期及收生準則比重等。

家長須於2024年1月2至16日，向心儀的兩所中學遞交申請，按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」（按此連結）遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。

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家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。如學生獲中學納入自行分配學位正取學生名單，家長將於2024年3月27日收到學校通知，若使用電子平台申請，當日上午10時起亦可以查閱正取學生通知。

根據學校網頁資料，新界區英中收生準則大多包括學業成績、面試表現、課外活動服務、操行等，當中以學業成績佔比重最高，不過有部分學校面試表現比重亦達50%，有學校設兩輪面試，亦有面試額外的樂器演奏測試可獲加分，大多於2024年2月至3月初進行。

以下為新界區59間英中收生詳情：



葵青區

學校 自行收生學額 收生準則 面試日期 中華傳道會安柱中學 40 學業成績及教育局學生成績次第：50%

面試表現：40%

課外活動及服務：10%

操行：必須達至 B 級或以上 尚未公布 天主教母佑會蕭明中學 40 校內成績：30分

操行B或以上：8分

校內及校外獎項、課外活動：8分

其他（包括宗教信仰、家人在校就讀或畢業生等）：4分

面試表現：50分

*最後按總分遴選及取錄申請人 2024年3月2日 聖公會林護紀念中學 40 第一輪面試表現：15%

第二輪面試表現：25%

教育局「學生成績次第名單」及校內成績：40 %

課外活動、服務及獎項：10 %

與中學聯繫：10 %

操行：必須達至 B 級或以上 第一輪：2024年2月24日；

第二輪：2024年3月9日、11日（下午）或16日 佛教善德英文中學 40 教育局學生「成績次第名單」及校內成績：55%

面試表現：35%

課外活動表現：10% 2024年3月9日 保良局羅傑承（一九八三）中學 40 面試表現：40%

教育局成績次第：30%

小五及小六校內成績：10%

操行：5%

課外活動：5%

獲取獎項：5%

服務：5% 2024年3月16日 保祿六世書院 40 學業成績：60%

面試表現：30%

課外活動：10%

操行：必須達至 B 級或以上 2024年3月2日 順德聯誼總會李兆基中學 40 學業成績及教育局成績次第：40%

面試表現：30%

課外活動、獎項及服務：30%

操行：必須達至 B 級或以上 2024年3月9日 中華基督教會全完中學 40 學業成績：60%

面試表現：15%

操行：10%

活動、服務及獎狀：10%

其他（如：校外獎項）：5% 2024年3月2日

東華三院陳兆民中學 40 教育局成績次第：20%

小五及小六學業成績：20%

操行：10%

校內及校外比賽獎項、特殊才能或訓練 ：10%

面試 ：40% 2024年3月9日

荃灣區

學校 自行收生學額 收生準則 面試日期 荃灣官立中學 43 面試表現 40%

教育局提供之成績次第排名 40%

申請人之課外活動、服務表現及才華 15%

申請人與本校之聯繫 5% 2024年3月16日 可風中學 41 學業成績：45%

面試表現：45%

課外活動及校內外服務表現：10%

操行：必須達至 B 級或以上 2024年3月10日 何傳耀紀念中學 41 學業成績及教育局成績次第：60%

獎項和課外活動：10%

面試表現：30%

(校方將額外選出20名音樂能力突出的應徵者進行樂器演奏測試，表現優異者將獲得加分。) 2024年3月16日 王少清中學 41 學生成績（校內成績及教育局成績次第）：40%

操行：20%

校外獎項、課外活動表現及社區服務：20%

面試：20% （個人環節：英語；及小組討論：中文） 2024年2月24日



屯門區

學校 自行收生學額 收生準則 面試日期 宣道會陳瑞芝紀念中學 40 學業成績及教育局學生成績次第名單：50%

課外活動、服務及操行：15%

面試表現：35% (*英語：20%；廣東話：中文—10%，思維技巧—5%) 2024年3月12日及13日 保良局百周年李兆忠紀念中學 40 學業成績：50%

⾯試表現：30%

課外活動：20% 2024年3⽉10⽇ 保良局董玉娣中學 40 校內成績及教育局「學生成績次第名單」：50%

面試表現：25%（英語及粵語進行）

課外活動表現：25% 2024年3月9日 順德聯誼總會梁銶琚中學 40 前期評分（60%） 小學整體學習成績及教育局提供的排名表：40%

課外活動表現（包括社會服務、體育、音樂、演講、藝術等）：10%

小學英語表現：5%

小學行為與紀律紀錄：5% 面見表現（40%） 溝通技巧：16%

解決問題的能力：12%

英語水平：12% 2024年3月舉行 順德聯誼總會譚伯羽中學 40 面試表現：40%

學業成績：40%

課外活動表現及獎項：20%

操行分必須為 B 級或以上 2024年3月9日 馬可賓紀念中學 40 教育局「學生成績次第名單」：25%

面試：25%

操行：15%

學業表現（校內成績表）：15%

課外活動及獎項（包括服務、活動、閱讀及寫作等獎狀）：10%

多元智能：10% 2024年3月9日 仁愛堂田家炳中學 尚未公布 尚未公布 尚未公布

元朗區

學校 自行收生學額 收生準則 面試日期 新界鄉議局元朗區中學 43 學業表現（校內成績及教育局「學生成績次第名單」)：30%

面試 (英語及粵語)：40%

課外活動、社會服務及其他方面之卓越表現：20%

操行：10% 2024年2月下旬至3月中旬

天主教崇德英文書院 40 面試表現：20%

學業成績：40%

品德操行：20%

課外活動及獎項：10%

與本校聯繫：10% 第一輪—2024年2月24日（所有申請人）；第二輪—2024年3月9日（個別通知） 元朗信義中學 50 學業成績 ：40%

面試表現 ：40%

課外活動及服務 ：10%

獎項 ：10% ＊可獲特別加分項目： 認同本校辦學理念；

具音樂專長，尤以擅長管弦樂 *注意：第二次面試準則將包括以上6點 第一輪—2024年1月20日（所有申請人）；第二輪—2024年1月27日（個別通知） 趙聿修紀念中學 43 甄選面試準則 申請人學業表現(教育局提供之學生「成績次第」排名) 60%

申請人之課外活動、服務表現、才華及操行 30%

申請人與本校之聯繫 10% 收生準則 面試表現：40%

申請人學業表現 (教育局提供之學生「成績次第」排名)：30%

申請人之課外活動、服務表現及才華：20%

申請人與本校之聯繫：10% ＊所有準則的操行要求：小五、小六操行必須為 乙級或以上 2024年3月9日 香港青年協會李兆基書院 非派位直資學校 面試表現：70%（中文及數學：個人；英語：二人一組）

操行、學業成績及課外活動成就：30% 2024年1月6日 中華基督教會基元中學 40 學業成績：40%

面試表現：40%

操行及課外活動：20% 2024年3月2日

聖公會白約翰會督中學 尚未公布 尚未公布 詳情於2024年1月發佈 香港管理專業協會羅桂祥中學 40 學業成績(按教育局成績調整)：40%

行為品行：15%

課外活動及服務：10%

獎項：5%

面試表現：30% 2024年3月10日 東華三院盧幹庭紀念中學 40 學術成績：60%

面試：35%

課外活動/服務獎項：5% 2024年3月9日 元朗商會中學 50 教育局「學生成績次第」及小學校內評核：50%

英文科成績優異或在數學奧林匹克比賽獲獎或曾獲得傑出學生獎：20%

小五及小六優異／良好操行等級：20%

課外活動及專長：10% 2024年3月9日

北區

學校 自行收生學額 收生準則 面試日期 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 51 面試成績：30%

教育局提供申請學生的「成績次第名單」：20%

小學成績及操行：30%

課外活動／校內或校外服務／獎項：20％ *操行分必須為 B 級或以上

*須於呈分試三科主要科目(中、英、數) 取得1A2B或以上成績。 2024年3月2日 東華三院甲寅年總理中學 尚未公布 尚未公布 尚未公布 風采中學 51 教育局成績次第及學業成績：40%

操行、課外活動、服務及獎項：30%

面試表現：30% 2024年3月2日 聖公會陳融中學 尚未公布 尚未公布 2024年3月9日 田家炳中學 尚未公布 尚未公布 尚未公布 東華三院李嘉誠中學 51 校內成績及教育局申請學生成績排名次第：40%

課外活動及服務表現：20%

面試表現（以英語及粵語進行）：40%

*校內中文、英文及數學三科考獲1A(85%以上)2B（75%以上）或以上成績

*操行必須達B級以上 2024年3月9日

大埔區

學校 自行收生學額 收生準則 面試日期 迦密柏雨中學 40 學業成績：50%

課外活動：10%

操行：10%

校長酌情：10% （*卓越表現 / 獲獎成就、本校學生 / 校友 / 教職員的家人）

面試表現：20% 2024年3月2日 王肇枝中學 40 教育局提供之「申請學生成績次第」：60%

校內語文及數學成績：10%

操行：10%

課外活動表現（服務、獎項、才能）：20% 2024年3月4日 聖公會莫壽增會督中學 尚未公布 尚未公布 尚未公布 恩主教書院 尚未公布 學生學業成績（據校內成績及教育局提供的排名表）：50%

面試表現：20%

操行：10%

藝術、運動或服務方面表現：10%

與本校的聯繫：10% 尚未公布 南亞路德會沐恩中學 40 小五、小六學業成績（主科成績在B級或以上）及教育局之學生名次：50%

面試表現：25%

操行、課外活動、服務、獎項、專長、才能：25% 2024年3月9日

沙田區

學校 自行收生學額 收生準則 面試日期 沙田崇真中學 50 教育局成績次第：50%

面試表現：50%

校外體育、藝術或服務傑出獎項 *最多額外10%分數 2024年3月9日 浸信會呂明才中學 50 操行及服務：25%

教育局「自行分配學位申請學生成績次第名單」及校內成績：25%

課外活動參與及成就：25%

面試表現：25% 第一輪—2024年3月9日；第二輪—2024年3月23日 沙田培英中學 40 教育局所提供之「申請學生成績次第名單」：50%

申請者之面試表現：40%

其他（操行、課外活動、校內及校外服務、獎項）：10% 第一輪—2024年3月9日；第二輪—2024年3月16日 聖公會林裘謀中學 尚未提供 尚未提供 尚未提供 聖公會曾肇添中學 50 教育局提供的「學生成績次第名單」：60%

面試表現：30%

學業、品行、課外活動和服務方面的表現：10% 2024年3月9日 天主教郭得勝中學 40 學術表現：40%

語文能力：20%

操行及性向：20%

課外活動及服務表現：10%

家庭對同學的支援：10% 2024年3月2日 五旬節林漢光中學 40 學業成績：30%

教育局成績次第：30%

面試表現：20%

操行及態度：10%

課外活動及獎項：10% 2024年3月9日 沙田官立中學 43 佔總評分之三分之二 申請人的學業成績（教育局成績次第排名）：30%

校內成績：25%

課外活動：25%

獎項：20% 佔總評分之三分之一 面試表現：100% 2024年3月16日 沙田蘇浙公學 40 面試表現：30%

教育局評定之成績次第：20%

小學校內成績：20%

操行：20%

學術、體藝等專長和獎項、以及課外活動：10% 2024年3月2日 沙田循道衞理中學 40 教育局提供之成績次第及校內成績：50%

操行、活動、服務及曾獲得之獎項：25%

面試表現：25% 2024年3月2日 聖羅撒書院 51 面試表現：40% (*英語30%及粵語10%)

學業成績：45% (校內成績15%；教育局次第30%)

操行：5%

課外活動（校內及校外）與獎項：5%

天主教徒：2.5%

直系親屬為本校學生或校友：2.5% 2024年3月9日及16日 聖母無玷聖心書院 41 小學校內學業成績及教育局之學生成績次第：40%

操行、課外活動及獎項 (例如體育、社區服務、藝術及STEM等)：25%

面試：25%

天主教徒：5%

其他：5% 2024年3月2日 宣道會鄭榮之中學 尚未公布 尚未公布 尚未公布 賽馬會體藝中學 尚未公布 視覺藝術作品集（適用於 VA 申請人） 視覺藝術天賦

美感

多種創作能力

對視覺藝術界的好奇心與積極參與 1 分鐘的運動技能影片（適用於體育申請人）。 技能等級、技巧與能力（至少 30 秒）

興趣和能力

運動的潛力 第一輪—2024年2月24日；第二輪—2024年3月

西貢區

學校 自行收生學額 收生準則 面試日期 迦密主恩中學 40 學業成續（教育局申請學生成績次第名單，小四至小六的校內成績）：50%

課外活動及社區服務的參與及表現：10%

校內及校外獎項（在非學術領域有傑出表現的同學將獲特別考慮）：10%

個別面試表現（中、英文水平、個性、態度、思維能力及價值判斷等）：30% 2024年3月16日 景嶺書院 41 校內成績：50%

面試表現：30%

操行：10%

其他：10% 2024年2月25日 基督教宣道會宣基中學 40 學業成績：50%

面試表現（語文、品格素養、邏輯思維、解難、協作及溝通）：30%

操行、體藝及服務：20% 2024年3月2日

離島區

學校 自行收生學額 收生準則 面試日期 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 40 甄選準則： 操行：五、六年級各學期操行須達 B 級或以上

學業表現：五年級下學期及六年級上學期考試，中英數整體成績平均達 B 級(B+/B/B-)或以上 取錄準則 ： 學業成績(參考教育局提供之成績次第)：40%

小組及個人面試(以中文及英文形式進行)：40%

課外活動表現：20% 2024年3月2日

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責任編輯：黃諾韶