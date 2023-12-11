升中派位｜2024學年新界區59間英中自行收生準則 部份設兩輪面試樂器演奏可加分
【升中派位/自行派位/官津中學/升中面試/新界區中學】2024學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學，TOPick整理了新界區59間英中的收生程序及資料，助家長了解各校自行收生的學額、面試日期及收生準則比重等。
家長須於2024年1月2至16日，向心儀的兩所中學遞交申請，按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」（按此連結）遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。
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家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。如學生獲中學納入自行分配學位正取學生名單，家長將於2024年3月27日收到學校通知，若使用電子平台申請，當日上午10時起亦可以查閱正取學生通知。
根據學校網頁資料，新界區英中收生準則大多包括學業成績、面試表現、課外活動服務、操行等，當中以學業成績佔比重最高，不過有部分學校面試表現比重亦達50%，有學校設兩輪面試，亦有面試額外的樂器演奏測試可獲加分，大多於2024年2月至3月初進行。
以下為新界區59間英中收生詳情：
葵青區
|學校
|自行收生學額
|收生準則
|面試日期
|中華傳道會安柱中學
|40
|尚未公布
|天主教母佑會蕭明中學
|40
|2024年3月2日
|聖公會林護紀念中學
|40
|第一輪：2024年2月24日；
第二輪：2024年3月9日、11日（下午）或16日
|佛教善德英文中學
|40
|2024年3月9日
|保良局羅傑承（一九八三）中學
|40
|2024年3月16日
|保祿六世書院
|40
|2024年3月2日
|順德聯誼總會李兆基中學
|40
|2024年3月9日
|中華基督教會全完中學
|40
|2024年3月2日
|東華三院陳兆民中學
|40
|2024年3月9日
荃灣區
|學校
|自行收生學額
|收生準則
|面試日期
|荃灣官立中學
|43
|2024年3月16日
|可風中學
|41
|2024年3月10日
|何傳耀紀念中學
|41
|2024年3月16日
|王少清中學
|41
|2024年2月24日
屯門區
|學校
|自行收生學額
|收生準則
|面試日期
|宣道會陳瑞芝紀念中學
|40
|2024年3月12日及13日
|保良局百周年李兆忠紀念中學
|40
|2024年3⽉10⽇
|保良局董玉娣中學
|40
|2024年3月9日
|順德聯誼總會梁銶琚中學
|40
前期評分（60%）
面見表現（40%）
|2024年3月舉行
|順德聯誼總會譚伯羽中學
|40
|2024年3月9日
|馬可賓紀念中學
|40
|2024年3月9日
|仁愛堂田家炳中學
|尚未公布
|尚未公布
|尚未公布
元朗區
|學校
|自行收生學額
|收生準則
|面試日期
|新界鄉議局元朗區中學
|43
|2024年2月下旬至3月中旬
|天主教崇德英文書院
|40
|第一輪—2024年2月24日（所有申請人）；第二輪—2024年3月9日（個別通知）
|元朗信義中學
|50
＊可獲特別加分項目：
*注意：第二次面試準則將包括以上6點
|第一輪—2024年1月20日（所有申請人）；第二輪—2024年1月27日（個別通知）
|趙聿修紀念中學
|43
甄選面試準則
收生準則
＊所有準則的操行要求：小五、小六操行必須為乙級或以上
|2024年3月9日
|香港青年協會李兆基書院
|非派位直資學校
|2024年1月6日
|中華基督教會基元中學
|40
|2024年3月2日
|聖公會白約翰會督中學
|尚未公布
|尚未公布
|詳情於2024年1月發佈
|香港管理專業協會羅桂祥中學
|40
|2024年3月10日
|東華三院盧幹庭紀念中學
|40
|2024年3月9日
|元朗商會中學
|50
|2024年3月9日
北區
|學校
|自行收生學額
|收生準則
|面試日期
|香港道教聯合會鄧顯紀念中學
|51
*操行分必須為 B 級或以上
|2024年3月2日
|東華三院甲寅年總理中學
|尚未公布
|尚未公布
|尚未公布
|風采中學
|51
|2024年3月2日
|聖公會陳融中學
|尚未公布
|尚未公布
|2024年3月9日
|田家炳中學
|尚未公布
|尚未公布
|尚未公布
|東華三院李嘉誠中學
|51
|2024年3月9日
大埔區
|學校
|自行收生學額
|收生準則
|面試日期
|迦密柏雨中學
|40
|2024年3月2日
|王肇枝中學
|40
|2024年3月4日
|聖公會莫壽增會督中學
|尚未公布
|尚未公布
|尚未公布
|恩主教書院
|尚未公布
|尚未公布
|南亞路德會沐恩中學
|40
|2024年3月9日
沙田區
|學校
|自行收生學額
|收生準則
|面試日期
|沙田崇真中學
|50
|2024年3月9日
|浸信會呂明才中學
|50
|第一輪—2024年3月9日；第二輪—2024年3月23日
|沙田培英中學
|40
|第一輪—2024年3月9日；第二輪—2024年3月16日
|聖公會林裘謀中學
|尚未提供
|尚未提供
|尚未提供
|聖公會曾肇添中學
|50
|2024年3月9日
|天主教郭得勝中學
|40
|2024年3月2日
|五旬節林漢光中學
|40
|2024年3月9日
|沙田官立中學
|43
|佔總評分之三分之二
|2024年3月16日
|沙田蘇浙公學
|40
|2024年3月2日
|沙田循道衞理中學
|40
|2024年3月2日
|聖羅撒書院
|51
|2024年3月9日及16日
|聖母無玷聖心書院
|41
|2024年3月2日
|宣道會鄭榮之中學
|尚未公布
|尚未公布
|尚未公布
|賽馬會體藝中學
|尚未公布
|視覺藝術作品集（適用於 VA 申請人）
|第一輪—2024年2月24日；第二輪—2024年3月
西貢區
|學校
|自行收生學額
|收生準則
|面試日期
|迦密主恩中學
|40
|2024年3月16日
|景嶺書院
|41
|2024年2月25日
|基督教宣道會宣基中學
|40
|2024年3月2日
離島區
|學校
|自行收生學額
|收生準則
|面試日期
|保良局馬錦明夫人章馥仙中學
|40
|甄選準則：
|2024年3月2日
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責任編輯：黃諾韶