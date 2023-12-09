不再無家｜前半生做小混混渡鐵窗生涯　出獄後隧道露宿7年　被愛心義工打動任助理幫街友

我初次遇上阿力，被他頭上一撮Gel得筆直的紅髮吸引。他雙耳戴上金環，整潔的T恤牛記，黑黑實實，滿臉笑容，看不出他已達$2乘車之齡，更看不出他曾經是一位無家者。

阿力的前半生活像電影角色，做過小混混，渡過鐵窗生涯。之後做清潔及廚房散工，收入不足以應付租金支出，孤獨和沮喪的他在跑馬地行人隧道露宿7年。有天他遇上非牟利機構同路舍外展服務「仁愛行」的義工及小孩，當小孩向他遞上零食，讓阿力感到溫暖和關懷。正是那一次，他決心走出跑馬地隧道，去到大角咀的同路舍求助，由義工做起，再到全職高級助理，揭開他精彩的下半場。

這一天，我跟隨太古「信望未來」，到深水埗通州街公園探訪街友，正正是由阿力帶隊。他先準備好食物，並與服務創辦人Jeff簡介注意事項。雖然我是溝通技巧培訓導師，但也不恥下問，應如何與有著複雜過去的街友打開對話匣子？二人都說「無聲勝有聲」，不宜過份進取，一句簡單問候已足夠。

由於尊重街友，我們在通州街公園內沒有拍攝，全程在阿力的帶領下分派物資。我們二人一組，將烚蛋、香蕉及清水有秩序地分給街友。他們有的雀躍，有的冷靜，有的繼續倒頭大睡。我第一次走進通州街公園，發覺內裡其實很漂亮，有涼亭台樓閣小橋流水，與街友們的紙皮塑膠淒身地形成強烈對比。更驚訝是園內高大外籍男及年輕小伙子都是街友，沖擊著我對露宿者固有的印象。

看著眼前的反差，再看看我身旁有著極大反差人生的阿力，我不禁問他目前有沒有家？他帶笑指著對面的唐樓，說現在有收入，租到一個單位，還有一名「女兒」，是他領養的毛孩「阿花」。不再無家的阿力，希望以一己之力，幫助其他無家者，就像義工當初扶助自己一樣，找到屬於自己的家。

（作者提供圖片）

原文刊於《晴報》，原題為無家者的家

撰文：方健儀