  • 23°C
香港時間 : 20231209日 (週六) 10:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不再無家｜前半生做小混混渡鐵窗生涯　出獄後隧道露宿7年　被愛心義工打動任助理幫街友

醫健人物 08:00 2023/12/09

分享：

分享：

熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

我初次遇上阿力，被他頭上一撮Gel得筆直的紅髮吸引。他雙耳戴上金環，整潔的T恤牛記，黑黑實實，滿臉笑容，看不出他已達$2乘車之齡，更看不出他曾經是一位無家者。

阿力的前半生活像電影角色，做過小混混，渡過鐵窗生涯。之後做清潔及廚房散工，收入不足以應付租金支出，孤獨和沮喪的他在跑馬地行人隧道露宿7年。有天他遇上非牟利機構同路舍外展服務「仁愛行」的義工及小孩，當小孩向他遞上零食，讓阿力感到溫暖和關懷。正是那一次，他決心走出跑馬地隧道，去到大角咀的同路舍求助，由義工做起，再到全職高級助理，揭開他精彩的下半場。

這一天，我跟隨太古「信望未來」，到深水埗通州街公園探訪街友，正正是由阿力帶隊。他先準備好食物，並與服務創辦人Jeff簡介注意事項。雖然我是溝通技巧培訓導師，但也不恥下問，應如何與有著複雜過去的街友打開對話匣子？二人都說「無聲勝有聲」，不宜過份進取，一句簡單問候已足夠。

由於尊重街友，我們在通州街公園內沒有拍攝，全程在阿力的帶領下分派物資。我們二人一組，將烚蛋、香蕉及清水有秩序地分給街友。他們有的雀躍，有的冷靜，有的繼續倒頭大睡。我第一次走進通州街公園，發覺內裡其實很漂亮，有涼亭台樓閣小橋流水，與街友們的紙皮塑膠淒身地形成強烈對比。更驚訝是園內高大外籍男及年輕小伙子都是街友，沖擊著我對露宿者固有的印象。

看著眼前的反差，再看看我身旁有著極大反差人生的阿力，我不禁問他目前有沒有家？他帶笑指著對面的唐樓，說現在有收入，租到一個單位，還有一名「女兒」，是他領養的毛孩「阿花」。不再無家的阿力，希望以一己之力，幫助其他無家者，就像義工當初扶助自己一樣，找到屬於自己的家。

（作者提供圖片）

原文刊於《晴報》，原題為無家者的家

撰文：方健儀

健康問題 正能量 網絡熱話 露宿者 跑馬地

最高瀏覽

【天氣報告】強烈季候風再殺到　月中本港明顯降溫
【天氣報告】強烈季候風再殺到　月中本港明顯降溫
忘年戀丨65歲港男跳舞識39歲湖南女　拍拖25日閃婚贈千萬身家：毫無保留信任
忘年戀丨65歲港男跳舞識39歲湖南女　拍拖25日閃婚贈千萬身家：毫無保留信任
眾籌學費丨為讓女兒美國留學讀名校　單親媽上電視哭求捐款遭網民嘲臉皮厚
眾籌學費丨為讓女兒美國留學讀名校　單親媽上電視哭求捐款遭網民嘲臉皮厚