李啟言傷勢｜ 李盛林牧師公開阿Mo接受治療相片　受訪時稱呼MIRROR為「嗰12個」

▲ 李盛林牧師接受YouTube頻道「健康嗎 Health Code」訪問談阿Mo傷勢。

MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

阿Mo父親李盛林牧師每星期都會發出代禱信交代，而他日前更接受YouTube頻道「健康嗎 Health Code」訪問，公開阿Mo的最新情況！

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李牧師以「嗰12個」稱呼MIRROR

在訪問片的開首，李牧師以「嗰12個」來稱呼MIRROR，他說：「如果換轉唔係阿Mo，係24個Dancers其中嗰23個呢？或者係嗰12個呢？佢哋會點面對呢？」他慶幸屏幕墜下一刻，兒子頸部剛好稍為微微向前，並謂：「如果佢唔係微微向前，咁重，幾百公斤嘅螢幕直插落個頭度，係當場會爆，對佢嚟講，死咗都唔知咩事。」

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阿Mo積極做訓練

李牧師指阿Mo每天的訓練時間是「朝10晚6」，在儀器輔助下踏出第一步，並在半夜在家人協助下起身轉身。

在李牧師眼中，阿Mo是相當積極，「一做治療，幾辛苦都撐起精神面對，主動地留心自己每一個動作。」

他指阿Mo在儀器輔助下已行過146次、每次20-25分鐘，總共行了470-480步。

另外，阿Mo在意外後兩個月離開ICU、下身未有萎縮，李牧師也認為是神蹟。

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教授讚阿Mo是勇士

香港中文大學醫院黃鍾鈞運動醫學及康復中心的劉敏昌教授也有受訪，並稱讚阿Mo是勇士：「佢好鍾意NBA，佢最鍾意嘅球隊就係Warrior，好堅毅、堅持、有要求、自律，已經係我哋好朋友，好多時鼓勵我哋。」

教授又指So Ching是不可多得的好女仔，他提到阿Mo在10月時於醫院進行生日會的情況：「我哋睇到So Ching對住佢含情脈脈，阿Mo都好Sweet兩眼相投，背後都好多意義。」

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