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香港小姐X通靈之王2丨學霸港姐王嘉慧家境好　東張女神Cathy曾患厭食症【多圖】

娛樂 19:29 2023/12/04

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

王嘉慧既有份參演《新聞女王》，又負責主持《通靈之王2》。

有份參演TVB台慶劇《新聞女王》的港姐王嘉慧（Cathy），還「冧莊」與梁思浩齊主持TVB節目《通靈之王2》，在明晚（12月5日）播出的《通靈之王2》淘汰賽內，其中比賽項目是為主持尋找貼身信物。

當中王嘉慧的信物是男友送贈的頸鍊，而此物對她甚具意義，Cathy在節目內回憶時不禁爆喊說：「同佢相識時係人生低谷，當時有少少厭食症同抑鬱症，呢個人一路陪住我，冇嫌棄過我一路都好支持我，喺佢嘅陪伴下慢慢好番，好感恩人生中遇到咁好嘅人。」

通靈之王2丨Eric Kwok訴說亡犬轉世　王嘉慧曾患厭食症爆喊感激男友

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新聞女王丨學霸王嘉慧家底厚

現年28歲的王嘉慧來頭不少，在《2021香港小姐競選》打入五強，之後加入TVB及《香港小姐再競選》的她有靚樣及長腿外，更是一名學霸。

她曾就讀聖保羅男女中學，後到英國升學，考入倫敦大學學院讀心理學系，並以一級榮譽及「Dean's honours list」（獲院長嘉許名單）。之後，她回港讀中大法律博士課程。此外，她還考獲健身教練專業資格。

而且，Cathy家境富裕，父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，是著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，並擁有多達約300多間加盟店。

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新聞女王丨東張女神夠膽色

另外，她還十分勇敢，《東張西望》在去年7月爆出有女主持因追訪個案收「姦斬令」恐嚇訊息，內容包含粗言穢語且語氣兇狠，聲稱得罪了某「集團」，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段更要掉落海餵魚和餵狗，當時有傳被恐嚇對象正就是Cathy。

但當時Cathyy被問到有關「姦斬令」恐嚇，卻冷靜地回應稱：「《東張》做咗咁耐，處理過唔少矚目社會議題，唔係第一次遇到呢啲訊息，相信有能力處理。」果然夠膽色。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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