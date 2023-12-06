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絕世好爸丨兒子讀名校做功課做到喊 黃浩然月花10萬安排轉讀國際學校

育兒資訊 11:29 2023/12/06

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熱門 中一面試 劉德華 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

絕世好爸的黃浩然，為了讓2個兒子輕鬆學習，有個愉快的校園生活，他每個月最少要花10萬元供養。

為人父母，為了子女，你放棄了什麼？絕世好爸黃浩然，兩子畢業於靈糧堂幼稚園，大仔Kayden升小卻入讀傳統名校華仁小學，由快樂學習跳到催谷小學，學習壓力大，功課做到喊。為讓兩子在求學時期愉快學習，他4年前毅然放棄華仁小學，改讀香港威雅學國際學校（Wycombe Abbey School Hong Kong），從零學費變每年學費高達46萬，加上他們的興趣班及其他雜費，每個月埋單10萬元。浩然笑稱：「負擔大，養他們等於每個月揸兩部法拉利！」

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48歲的黃浩然與形象指導莫家嘉(Ka Ka)結婚18年，育有兩子；12歲大仔Kayden就讀year 7，性格像爸爸文靜派，而10歲細仔Ransley就讀year 5，性格古靈精怪，兩子同時遺傳了媽媽的藝術細胞。

文質彬彬的浩然，曾就讀香港鄧鏡波書院、畢業於香港城市大學資訊科技系，而太太卻是修讀Fine art，兩夫婦求學路線各異，但兩人的育兒心態一致，計劃生育時，已經希望孩子可以輕輕鬆鬆，沒太多功課，快樂成長。因此，當時他們做了很多research，並四出問人、看育兒書和上網找很多有關學校的資料，

playgroup開始已經要找學校，未出世已經做晒功課。

幼稚園選擇了happy school的靈糧堂，功課少、活動多，孩子在每年的「結業騷」上自信地載歌載舞，既開心又團結。但相對學術性的幼稚園，學生早已經開始認字，並識串識寫很多字，所以兒子在銜接小學時有些困難，

當你從一間happy school，很開心、很放開去享受幼稚園生活，而跳去一間小學，小朋友便需要時間去銜接。

大抽獎獲派華仁

一次大抽獎，Kayden獲派傳統名校華仁小學，名校的光環下，浩然放棄了一間國際學校的offer，讓大仔試試傳統名校的威力。畢竟Kayden K3才揸筆寫字，升上一間排山倒海的功課及測驗的名校。開學不久，功課經常做到深夜11時，因此大仔曾因為功課壓力而大喊。

浩然坦承曾有一段時間是「怪獸家長」，看到兒子還未完成功課會責備他，「點解你不做功課？」，更吩咐兒子放學回家不要休息，爭取時間做功課。後來再回想，自己清晨6時開工，拍攝到下午3、4時已經很累很想睡，

試想想小朋友由半日制變全日制，還要在一個陌生的環境吸收很多新鮮事物，放學回家想小休也不可以，其實是一件幾殘忍的事。

浩然形容是一個循環，兒子每天清晨6時起床準備上學，放學回家洗澡後就做功課，吃頓晚飯後又再繼續做功課，還未包括默書、測驗和考試，幾乎每天都做到11時，翌日清晨又要起床，

小朋友幾辛苦，有很多小朋友及家長適應，但不適合我的小朋友。

教功課破壞親子關係

讀書方法有很多，浩然是死記硬背，至今背劇本也是這樣，太太記字的方法則會運用符號、故事、圖案及形象來記，而兩個兒子串字、認字方面都遺傳了太太，所以他教仔做功課時會經常問：「點解你會不懂？」

我有勞氣，我相信做功課會影響親子關係，其實家長正路應該是陪小朋友玩，而星期一至五，甚至星期六，都是陪他們做功課，我會覺得根本沒有時間跟他們去玩。

Kayden 3年班時轉讀國際學校，縱使讀書壓力少了，學校主張自主學習，自己找資料自學，學習模式比較適合， 加上他喜歡看書，性格比較像爸爸，會循規蹈矩，不過浩然知道兒子的語文及表達方面都比較弱，惟有找補習老師加強文字根基，

始終幼稚園沒寫字和語彙，惟有找老師補習，由最初十個八個字的句子都不願寫，但之後可以寫到一篇文章，看到他們有很大的進步。

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藝術家性格不能強迫

浩然是一線小生，兩兄弟從小耳濡目染，喜歡表演，Kayden曾參與學校的舞台劇，表演有板有眼，同時他們也遺傳了媽媽的藝術天份，對畫畫充滿興趣，浩然坦言，「藝術家的人是不能強迫的，尤其是幼子！」

說到幼子Ransly，浩然指他古靈精怪，喜歡跳舞、打鼓，做功課會戴上耳機邊聽邊做，但在他的字典裡，做功課應該要坐直、好專心去做！太太卻說小時候也是這樣，藝術人難集中，聽住歌做反而會快些，對此浩然是不接受，但兒子又真的可以完成功課！

我細仔更chill到，試過太陽日落時，放張桌子在露台，戴起太陽眼鏡去做功課，他就是藝術家性格。

Kayden和Ransley與一般小朋友一樣喜歡打機，打機可以打一天也不倦，要他們做功課卻立即變臉，令浩然非常生氣，

他們做功課會裝出一副累爆的模樣，做半小時就會呻『很累呀！又做功課』，寧願hea也不想做功課，小朋友自律真的要培養，要他自覺看書是很難的。

跟孩子硬碰 只會越行越遠

兒子已經踏入青春期，有時叫他做東，他會做西，但跟他說道理，他會接受的，太太研究很多「青少年踏入青春期」，青少年會受賀爾蒙而改變，很容易會暴躁發脾氣，他們自己也控制不了，

我老婆會叫我不要生氣要接受，你跟他硬碰，只會愈行愈遠！我們的目標是跟孩子的關係很close，有很多小朋友可能小時候跟父母關係ok的，但到16、17歲，就不會在家睡覺，會離家出走，有很多父母都是跟他們硬碰，沒有轉彎的餘地，育兒是很難很高深的學問，我仍在學習中。

灌輸性教育

華仁是男校，兒子初小讀書時沒有異性同學，轉校後有了女同學，現在會說那個同學喜歡誰，那個女生喜歡他，這些都不能逃避，孩子也會好奇，浩然會讓他們知道男女的俱別及男女關係，好清晰地教他們甚麼為之喜歡，『喜歡』更不能隨便說的，

我跟他們說得很白，身體是自己的私密部位，很重要的，如果有女生要他們摸她，你未成年會坐牢的，男女之間不可以亂來，但還未跟他們說到性行為，大仔開始好奇這些，我不能逃避，要灌輸，要跟他說，不會覺得尷尬。

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現正熱播的《疊影狙擊》，兒子看電視看到他和周秀娜親熱、親吻時，兩子都會興奮叫：『Woo…』，浩然直言，有時兩子看到他拍親密的戲份時，他們會裝作看不見，一臉正經！

他們沒反應，但我有反應，我立即跟他們說：「其實我們只是拍戲！這個是我的工作！」

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記者︰林碧洋

髮型：DY@Wabi Hair

化妝：Terrence

服裝提供：Brooks Brothers

場地提供：FWD HOUSE 1881

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