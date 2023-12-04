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【47人初選案】控辯雙方完成結案陳詞　法官押後擇日裁決

社會 19:16 2023/12/04

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初選案控辯雙方今完成結案陳詞，法官將案件押後擇日就案件作裁決。資料圖片

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪受審，案件今（4日）於西九龍裁判法院(暫代高等法院)續進行結案陳詞。被告何桂藍一方陳詞指，立法會議員的投票意向並非法律議題，應屬議會內的事務，控方不應就此作刑事檢控。法官聽罷辯方結案陳詞後，決定押後裁決，將於排期後通知控辯雙方，結束本案歷時118天的審訊。

本案為高等法院案件，不設陪審團，移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

代表何桂藍的大律師Trevor Beel陳詞時指，即使何聲稱她深信會被取消參選資格，但何仍相信其餘泛民參選人仍會堅持立場，突顯其利用立法會內民主派候選人的集體影響力的意欲，並保持統一戰線，利用否決權來推進他們的共同目標。

Beel續指，立法會議員的投票意向並非法律議題，應屬議會內的事務，控方不應就此作刑事檢控，又指何的作為並不能列入顛覆國安法國家政權罪內的4個控罪元素內，即擾亂政權機關履職、損毀政權機關履職處所、顛覆國家基本制度，以及顛覆政權機關。

Beel又指出，顛覆國家政權罪中亦列明，以「武力、威脅使用武力或者其他非法手段」旨在顛覆國家政權即屬犯罪，當中「其他非法手段」需要含有刑事罪行元素。法官李運騰隨後問及，控方是否需要證明何謂「其他非法手段」，Beel 認同上述說法。

控辯雙方已完成結案陳詞，法官將案件押後裁決，將於排期後通知控辯雙方。法官早前曾預料在結案陳詞後，最快可於3至4個月後才能作出裁決。

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記者：梁錦麟

選舉 一國兩制 律師 國安法 立法會 罪案

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