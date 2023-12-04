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【司法覆核】名畫書籍被指裸露遭懲教禁收取　初選案還押鄒家成入稟申覆核

社會 21:10 2023/12/04

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正就初選案被還押的鄒家成就被懲教禁入書，今入稟申請司法覆核。資料圖片

涉初選案而被還押的被告之一鄒家成，早前獲友人寄出1本文化書藉，當中含有著名畫作《維納斯的誕生》（The Birth of Venus），並繪有維納斯女神裸體，懲教人員以書本內含淫穢內容為由而退回。鄒入稟高等法院申請司法覆核，鄒指分別曾去信至立法會議員管浩鳴及狄志遠，並就事件與管會面，鄒指署方退回書藉的決定欠合法性及不合理，而且不合比例地限制申請人的言論自由，違反《基本法》，要求法庭頒令撤銷署方決定及裁定決定違憲。

申請人鄒家成；建議答辯人為懲教署署長。

入稟狀指，鄒於2021年3月1日被控串謀顛覆國家政權罪，先還押於荔枝角收押所，其後轉至赤柱監獄，申請人曾於3個月後申請保釋獲批，惟於2022年1月違反保釋條件，再度被還押荔枝角收押所。

申請人指友人於2023年9月3日，申請將1本名為「教養：關於歷史、文學、藝術、音樂、哲學與世界風俗文化，你必須知道的事」的書寄予申請人。申請人兩天後詢問懲教人員關於這本書的情況，獲告知書本含淫穢內容，申請人將不會收到書本。

該書本隨後退回予友人，當中附有一張便條，寫有申請人囚犯編號及「裸露！退！」。申請人兩度向懲教人員作口頭投訴，並向申訴專員公署投訴，以及分別去信至立法會議員管浩鳴及狄志遠，管及後就投訴與申請人會面。

入稟狀指，該書本是一本類似百科全書的非小說文字，內容包含歷史、文學和文化知識等，書本中亦載有意大利藝術家「Sandro Botticelli」著名畫作《維納斯的誕生》（The Birth of Venus），當中描繪維納斯女神裸體站在一個巨大的棚頂上，此外，《維納斯的誕生》亦被CNN視為2019年11月世界上最著名的10幅畫作之一。

入稟狀指，懲教署拒絕讓申請人收取該書本的決定欠合法性及不合理，而且不合比例地限制申請人的言論自由，違反《基本法》。入稟狀指，懲教人員未能理解該書本的文化背景，亦錯誤地使用權力，申請人要求法庭頒令撤銷署方決定及裁定違憲。

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記者：梁錦麟

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