【芬蘭教育】教大成立研究所探討芬蘭教育方針　冀將成果融入培訓並設碩士課程

▲ 合作夥伴之一、坦佩雷大學中芬教育研究中心聯席主任蔡瑜琢（左3）與教大校長李子建（左2）等人合照。（教大提供圖片）

芬蘭教育制度着重創新、公平和活動教學，成為不少國家及地區參照對象。教育大學今日（4日）宣布成立全球芬蘭教育研究所（GRIFE），藉此深入探索芬蘭教育方針，期望把研究成果融入教育發展，為全球教育作出貢獻。教大亦期望透過研究所促進並推動本港、大灣區以至全球教育發展，長遠期望就教育政策提出意見，為培育教育工作者及社會領袖出一分力。

教大表示，未來計劃透過研究所進行不同研究、專業培訓等，冀為教育政策提供建議方向，並探討開辦相關碩士課程。

教大形容成立研究所，標誌本港與芬蘭教育合作發展的重要里程碑。據教大介紹，GRIFE已跟芬蘭多間大學建立「強大合作網絡」，包括拉普蘭大學教育學院、坦佩雷大學教育和文化學院特殊教育研究組、坦佩雷大學管理和商業學院高等教育研究組、奧盧大學教育與心理學學院教師、教學和教育社群、奧博學術大學教育與福利研究學院、芬蘭東部大學應用教育科學與教師教育學院和教育科學與心理學院以及位於于韋斯屈萊大學的芬蘭教育研究院。

芬蘭駐香港及澳門總領事高天明（Timo Kantola）亦祝賀研究所成立，對此表示歡迎，提到多年來教育一直是芬蘭和香港其中一個重要合作領域，相信新研究所將能進一步推動兩地合作。

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中國駐芬蘭大使館參贊袁旭東表示，大使館很高興得知教大成立GRIFE，冀研究所能進一步推動芬蘭教育的全球研究及中芬教育合作。

教大校長李子建表示，教大將不斷提升國際合作，以協助本港發展為國際教育樞紐，新成立的GRIFE將不斷加強教大與芬蘭，以及其他海外教育合作夥伴的合作關係，相信未來的研究成果將有助提升本港和大灣區的教育發展，同時推動本港及其他地區的教育國際化，傳播「正向故事」。

合作夥伴之一、坦佩雷大學中芬教育研究中心聯席主任蔡瑜琢表示，面對全球教育挑戰，特別是教育資源不均問題，必須在全球合作的框架下研究和創新，尋求解決方案。他形容芬蘭教育體系是實現優質與平等並存的典範，GRIFE不僅象徵對全球公平教育的承諾，更將成爲推動教育創新和改革的樞紐。」資助小學校長會主席鍾麗金亦表示支持成立GRIFE，並期待教大持續推動教育發展，並藉由新成立的研究所，在全球教育事業中作出更大的貢獻。

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責任編輯：馮琪雅