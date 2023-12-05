  • 24°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科技教育｜Google香港掌舵人陪兒子睇片為樂　兩子之父3招教仔免上網成癮

育兒資訊 13:42 2023/12/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

Google香港銷售及營運總經理余名德（Michael）與其他家長一樣，都要面對孩子愛上網的情況，Michael有3招教好兒子避免上網成癮。

在數碼化年代，科技已離不開生活，連學校都需使用電子產品教學，小朋友無可避免走進網絡世界搜尋資訊學習。Google香港銷售及營運總經理余名德（Michael）的兩名兒子與其他小朋友一樣，特別喜歡上YouTube看影片，身為Google掌舵人的Michael，會否放任兒子使用公司的科技產品？

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
見鬼爸爸︱陰陽眼作家移民台灣當全職爸　靈性保護家人獲愛妻讚神隊友

很多家長擔心孩子上網成癮，會與孩子訂立上網時限，但一夠鐘孩子就會扭計，影響親子關係。2021年從加拿大回流的Michael育有兩名兒子，分別為7歲的Jackson及4歲的Spencer，他坦言孩子在生活和學習上都需要上網，倒不如好好利用科技與孩子溝通，讓科技與親子互動相輔相成。

余名德於2021年從加拿大回流接管Google香港，育有兩名兒子的他希望做個好榜樣，努力平衡工作與照顧家庭。（陳慧安攝）

陪孩子上網可創造有質素溝通

現時兩名兒子沒有自己的手機，上網需由Michael和太太陪伴。Michael沒有為兒子上網設時限，因他認為只要父母陪伴一齊上網，時間長短已不再重要，又能好好監察他們有否接觸到不當資訊。Michael稱兩名兒子喜歡上YouTube看影片，尤其7歲大仔熱愛足球，經常看足球技巧教學影片，Michael亦會從中輔導，促進兩父子的溝通。

父母只需花15至20分鐘陪伴孩子上網，已能創造有質素的親子溝通。

點擊圖片放大
+4
+3

在他的陪伴下，他會讓兒子自由選擇想看的影片，「好奇是美麗的！」他笑稱兒子最近喜愛研究恐龍，也讓他大開眼界。他認為小朋友擁有一顆好奇心是非常重要，孩子有好奇心就有學習動力。當孩子按喜好選擇影片，父母可以問孩子選擇的原因，從中了解他們更多。

影片平台總有不良資訊，Michael相當重視兒童網絡安全，他介紹Google有專為兒童而設的YouTube Kids影片平台，更安全、操作簡易，家長和監護人可利用當中各種工具引導小朋友使用YouTube Kids收看影片。

Michael兩名兒子都喜歡上YouTube看影片，尤其7歲大仔熱愛足球，兩父子經常一起看足球技巧教學影片。（陳慧安攝）

訂每周7天計劃設上網學習日

作為科技界領袖，Michael的公務相當繁忙，不能時時刻刻陪伴兒子。他和太太與兒子訂立了每周7天計劃，每天會有主要活動，例如逢星期二是「功課日」，兒子會盡量在星期二完成該星期的功課，其餘日子就可分配為上網學習、戶外活動或上其他興趣班等。

父母以身作則禁手機「送飯」

Michael強調父母以身作則的重要性，一家四口吃晚飯時，都不會使用手機或平板電腦「送飯」。他明白孩子難以坐定定食飯，故他和太太會嘗試鼓勵進食，也容許兒子砌LEGO，當兒子砌出新創作，他們會予以讚賞，最後大部分時間兒子都能完成晚餐。

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：林綺玲

相關文章

Google調查｜港童每日上網時數排亞洲第3　近6成網絡遇陌生人不當接觸
16:54 2023/12/04
Google調查｜港童每日上網時數排亞洲第3　近6成網絡遇陌生人不當接觸
自然教育︱梁榮武湊孫為樂感受大自然威力　第一代天氣先生：人不能勝天
10:00 2023/11/05
自然教育︱梁榮武湊孫為樂感受大自然威力　第一代天氣先生：人不能勝天
【單親跌打】單親爸花逾百萬打造粉紅跌打館　每月帶愛女旅行：做人最緊要開心
17:26 2023/08/25
【單親跌打】單親爸花逾百萬打造粉紅跌打館　每月帶愛女旅行：做人最緊要開心

你可能感興趣

Google調查｜港童每日上網時數排亞洲第3　近6成網絡遇陌生人不當接觸
16:54 2023/12/04
Google調查｜港童每日上網時數排亞洲第3　近6成網絡遇陌生人不當接觸
自然教育︱梁榮武湊孫為樂感受大自然威力　第一代天氣先生：人不能勝天
10:00 2023/11/05
自然教育︱梁榮武湊孫為樂感受大自然威力　第一代天氣先生：人不能勝天
【單親跌打】單親爸花逾百萬打造粉紅跌打館　每月帶愛女旅行：做人最緊要開心
17:26 2023/08/25
【單親跌打】單親爸花逾百萬打造粉紅跌打館　每月帶愛女旅行：做人最緊要開心
人物專訪 爸媽心聲 家庭教育 育兒心得 Google YouTube 手機Apps 科技產品 上網成癮

最高瀏覽

大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）