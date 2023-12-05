科技教育｜Google香港掌舵人陪兒子睇片為樂　兩子之父3招教仔免上網成癮

▲ Google香港銷售及營運總經理余名德（Michael）與其他家長一樣，都要面對孩子愛上網的情況，Michael有3招教好兒子避免上網成癮。

在數碼化年代，科技已離不開生活，連學校都需使用電子產品教學，小朋友無可避免走進網絡世界搜尋資訊學習。Google香港銷售及營運總經理余名德（Michael）的兩名兒子與其他小朋友一樣，特別喜歡上YouTube看影片，身為Google掌舵人的Michael，會否放任兒子使用公司的科技產品？

最新影片推介：

很多家長擔心孩子上網成癮，會與孩子訂立上網時限，但一夠鐘孩子就會扭計，影響親子關係。2021年從加拿大回流的Michael育有兩名兒子，分別為7歲的Jackson及4歲的Spencer，他坦言孩子在生活和學習上都需要上網，倒不如好好利用科技與孩子溝通，讓科技與親子互動相輔相成。

▲ 余名德於2021年從加拿大回流接管Google香港，育有兩名兒子的他希望做個好榜樣，努力平衡工作與照顧家庭。（陳慧安攝）

陪孩子上網可創造有質素溝通

現時兩名兒子沒有自己的手機，上網需由Michael和太太陪伴。Michael沒有為兒子上網設時限，因他認為只要父母陪伴一齊上網，時間長短已不再重要，又能好好監察他們有否接觸到不當資訊。Michael稱兩名兒子喜歡上YouTube看影片，尤其7歲大仔熱愛足球，經常看足球技巧教學影片，Michael亦會從中輔導，促進兩父子的溝通。

父母只需花15至20分鐘陪伴孩子上網，已能創造有質素的親子溝通。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

在他的陪伴下，他會讓兒子自由選擇想看的影片，「好奇是美麗的！」他笑稱兒子最近喜愛研究恐龍，也讓他大開眼界。他認為小朋友擁有一顆好奇心是非常重要，孩子有好奇心就有學習動力。當孩子按喜好選擇影片，父母可以問孩子選擇的原因，從中了解他們更多。

影片平台總有不良資訊，Michael相當重視兒童網絡安全，他介紹Google有專為兒童而設的YouTube Kids影片平台，更安全、操作簡易，家長和監護人可利用當中各種工具引導小朋友使用YouTube Kids收看影片。

▲ Michael兩名兒子都喜歡上YouTube看影片，尤其7歲大仔熱愛足球，兩父子經常一起看足球技巧教學影片。（陳慧安攝）

訂每周7天計劃設上網學習日

作為科技界領袖，Michael的公務相當繁忙，不能時時刻刻陪伴兒子。他和太太與兒子訂立了每周7天計劃，每天會有主要活動，例如逢星期二是「功課日」，兒子會盡量在星期二完成該星期的功課，其餘日子就可分配為上網學習、戶外活動或上其他興趣班等。

父母以身作則禁手機「送飯」

Michael強調父母以身作則的重要性，一家四口吃晚飯時，都不會使用手機或平板電腦「送飯」。他明白孩子難以坐定定食飯，故他和太太會嘗試鼓勵進食，也容許兒子砌LEGO，當兒子砌出新創作，他們會予以讚賞，最後大部分時間兒子都能完成晚餐。

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：林綺玲