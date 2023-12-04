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【小心騙局】假冒「戶戶送」毒App　4人「買外賣」被盜走共305萬元存款

社會 19:42 2023/12/04

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(守網者 fb)

繼早前賣香肉及假冒八達通的毒App，再有毒App以假冒外賣平台「戶戶送」。警方今日（4日）在「CyberDefender 守網者」平台發文表示，有4人安裝假冒「戶戶送」毒App後，被盜取近305萬元。

貼文表示，有一名男子於社交專頁看到一則贊助貼文聲稱出售馬來西亞美食，男子遂轉至WhatsApp查詢，其間他被誘騙按連結安裝與「戶戶送」同名的Android毒App訂貨，並在毒App內輸入其銀行户口登入名稱、密碼及PIN碼，騙徒其後登入男子網上銀行户口轉走130萬元存款。

警方表示，由9月至今已接報18宗以毒App手法盜取存款的報案，總損失逾507萬元，其中4人安裝假冒「戶戶送」毒App後，被盜取共305萬元。該毒App曾以不同名稱出現，包括「戶戶送」、「Deliveroo v11.1」、「Deliveroo v3.9」、「Deliveroo (3)」。

警方提醒Android手機用戶，應從官方渠道下載手機 App、安裝抗惡意軟件工具、切勿點擊不明來歷連結下載手機 App及切勿允許 App 存取不合理的權限，如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。

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責任編輯：蘇文軒

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