大台獎老丨吳嘉儀疑公審丈夫後再發文　阿七：渴望得到一個誠懇的道歉

▲ 「獎老」吳嘉儀（阿七）疑公審丈夫後，再發文報平安。

《開心無敵獎門人》中擔當「獎老」的吳嘉儀（阿七），在今年8月與圈外人「豬仔」Leo結婚，在婚前吳嘉儀更曾大讚丈夫是100分「柴可夫」。

可是想不到，吳嘉儀在昨日（12日3日）卻突然在個人社交網站發文，疑兩度公審丈夫，更自爆衣衫被掟出大門，還遭改密碼鎖令她有家歸不得，令不少網民憂心。

大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文 阿七自爆被掟衫出大門：I'm not OK

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

吳嘉儀：後果由自己承擔

在今日約5時，阿七再次在個人IG以story方式發文交代近況，以「不用擔心」為題寫道：「想靜一靜，多謝各位朋友問候，一言難盡，請畀空間我重整自己。只想專心休息、努力做好工作。」

相信現已冷靜下來的她續指：「這事情無對錯，只係我倔強執著，前因是自己選擇，後果必須由我自己承擔。我覺得曾經付出了改變了很多，也希望對方能為我改變。」

最新影片推介：蘇恩磁何沛珈專訪

然後，吳嘉儀並稱：「我渴望得到一個誠懇的道歉，看得見的態度改善。不喜歡用無謂的鬥氣方式波及、麻煩到身邊的人。」

而最後好用標籤作補充，「#謝謝大家關心不用憐憫我 #今晚約了好友飯聚準時赴約」