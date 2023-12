【未來獨角獸】ACCA商業策劃大賽助初創解難　中大生推動STEM方案奪冠

▲ 「ACCA商業策劃大比拼」總決賽於上周六(2日)舉行。(ACCA香港分會提供圖片)

特許公認會計師公會(ACCA)香港分會上周六(2日)舉行2023年度「ACCA商業策劃大比拼」總決賽,比賽連續十年獲社聯支持成為合作機構,以「貫徹自我 • 成就初創獨角獸」(Be You. Be part of Future Unicorn)為題,吸引全港逾250名大學生參與,最終由中文大學隊伍「B.A.M.」奪得全場總冠軍。

今年參與比賽的學生將分析真實案例,透過扮演商業顧問角色,為3間數碼港社群初創的其中1間提供策略建議,並撰寫針對解決初創營運困難的計劃書,協助孕育下一間「獨角獸」(指市值超過10億美元初創)。3間初創分別是Filix Medtech、MakeOmnia及R2C2,均專注可持續解決方案,覆蓋區塊鏈技術、3D打印開發及機械人自動化等領域。

經過多輪角逐,中大隊伍「B.A.M.」奪得全場總冠軍及初創MakeOmnia組別冠軍,方案旨在推動STEM領域的性別平等;香港大學隊伍「exCEL」獲得初創Filix Medtech 組別冠軍,其提案旨在推動B2B2C的沉香市場發展;初創R2C2組別冠軍隊伍則為科技大學「Salvator Mundi」,他們的提案建議優化機械人整合平台促進旅遊業發展。

ACCA香港分會會長傅振煌表示,比賽見證下一代商業領袖追求變革的決心,鼓勵學生跳出課室,展現批判思維、市場調研及策略分析等能力。ACCA將繼續秉承全球宗旨「財智重塑美好世界」,將ESG和可持續發展元素繼續納入資歷認可,確保會員裝備自身,迎接以可持續實踐為主要決策的商業世界。

今年比賽案例夥伴為數碼港,評審兼數碼港高級經濟部夥伴合作發展經理鍾定縉表示,數碼港每年審視大量項目申請,稱讚今年參賽同學的匯報及商業計劃書都非常出色,優勝隊伍更是完全理解企業所需,以及數碼港社群初創面對的困難。

責任編輯:馮琪雅