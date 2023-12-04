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【未來獨角獸】ACCA商業策劃大賽助初創解難　中大生推動STEM方案奪冠

社會 20:22 2023/12/04

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

「ACCA商業策劃大比拼」總決賽於上周六（2日）舉行。（ACCA香港分會提供圖片）

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會上周六（2日）舉行2023年度「ACCA商業策劃大比拼」總決賽，比賽連續十年獲社聯支持成為合作機構，以「貫徹自我 • 成就初創獨角獸」（Be You. Be part of Future Unicorn）為題，吸引全港逾250名大學生參與，最終由中文大學隊伍「B.A.M.」奪得全場總冠軍。

今年參與比賽的學生將分析真實案例，透過扮演商業顧問角色，為3間數碼港社群初創的其中1間提供策略建議，並撰寫針對解決初創營運困難的計劃書，協助孕育下一間「獨角獸」（指市值超過10億美元初創）。3間初創分別是Filix Medtech、MakeOmnia及R2C2，均專注可持續解決方案，覆蓋區塊鏈技術、3D打印開發及機械人自動化等領域。

經過多輪角逐，中大隊伍「B.A.M.」奪得全場總冠軍及初創MakeOmnia組別冠軍，方案旨在推動STEM領域的性別平等；香港大學隊伍「exCEL」獲得初創Filix Medtech 組別冠軍，其提案旨在推動B2B2C的沉香市場發展；初創R2C2組別冠軍隊伍則為科技大學「Salvator Mundi」，他們的提案建議優化機械人整合平台促進旅遊業發展。

ACCA香港分會會長傅振煌表示，比賽見證下一代商業領袖追求變革的決心，鼓勵學生跳出課室，展現批判思維、市場調研及策略分析等能力。ACCA將繼續秉承全球宗旨「財智重塑美好世界」，將ESG和可持續發展元素繼續納入資歷認可，確保會員裝備自身，迎接以可持續實踐為主要決策的商業世界。

今年比賽案例夥伴為數碼港，評審兼數碼港高級經濟部夥伴合作發展經理鍾定縉表示，數碼港每年審視大量項目申請，稱讚今年參賽同學的匯報及商業計劃書都非常出色，優勝隊伍更是完全理解企業所需，以及數碼港社群初創面對的困難。

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責任編輯：馮琪雅

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