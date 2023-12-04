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【肺炎支原體】衞生防護中心：過去3個月每月百多名兒童入院　感染個案倍數增長

社會 22:08 2023/12/04

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衛生防護中心表示，兒童肺炎支原體過去3個月維持百多宗入院個案。(資料圖片)

衞生防護中心發言人表示，過去3個月兒童涉及肺炎支原體感染而入住公立醫院的數字徘徊於每月110至170宗，雖較今年8月的50多宗為高，但趨勢大致保持平穩。

中心表示，過去四星期（截至11月25日）的監測數據顯示，本港的呼吸道病原體以鼻病毒／腸病毒最為活躍，佔中心公共衞生化驗服務處及醫院管理局（醫管局）收集的呼吸道樣本約一成，但水平持續平穏；其次活躍的為副流感病毒和腺病毒，最新陽性檢測比率分別為5.2%及4.4%並呈上升趨勢，符合新冠疫情前的季節性趨勢。

中心預期包括季節性流感在內的冬季呼吸道感染疾病數字將隨天氣轉涼而上升，衞生署衞生防護中心的恆常監測機制會繼續密切留意本地社區的情況，而市民特別是高風險群組人士，應適時接種流感及新冠疫苗以加強個人保護。

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責任編輯：陳展棋

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