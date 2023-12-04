【青年科學家峰會】孫東：未來屬於年青一代　呼籲區選積極投票

▲ 孫東呼籲市民於今屆區選積極投票。(受訪者提供)

香港青年科學院（YASHK）聯同大灣區共同家園投資有限公司及大灣區共同家園青年公益基金攜手舉辦的首屆青年科學家峰會，有逾20名國際頂尖學者出席，分享前沿科學研究及科研方案落地轉化等心得，吸引逾400名青年科學家、學者和公眾等到場參加。

創新科技及工業局局長孫東教授致辭時稱，特區政府正向建構香港成為國際創新科技中心的方向全力推進，至今已有多項措施推動創新科技發展，推動本地優秀的科研成果落地轉化及商業化。他指出，香港的未來屬於年輕的一代，樂見青年科學院致力培育青年科學家，認為是次峰會是個好開始，為年輕的學者們提供參與國際交流的機會，有助擴闊視野，對世界產生積極影響。

放眼全球之時，孫東亦提到關心鄰舍及社區同樣重要，呼籲在場人士在12月10日區議會選舉投票日，「確保自己的聲音被聽見」。

峰會由香港青年科學院（YASHK）聯同大灣區共同家園投資有限公司及大灣區共同家園青年公益基金攜手舉辦，吸引逾400名青年科學家、學者和公眾等到場，不少市民也在線上參加。

香港青年科學院院長岑浩璋教授感謝政府對科研的長期支持，認為峰會舉辦能夠促進世界各地的青年科學家學術交流，推動跨地區的科研合作及成果轉化，他更鼓勵青年科學家以自己所長貢獻社會。岑浩璋也特別以廣東話呼籲指，「12月10日是區議會選舉日，提提大家盡公民責任去投票」。

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責任編輯：陳展棋