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港澳先後爭取Taylor Swift開演唱會　最終被「勁敵」新加坡搶走？

政治 22:55 2023/12/04

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流行樂天后Taylor Swift。

美國樂壇天后Taylor Swift早前宣布世界巡迴演唱會安排，本港不在名單之上，令不少粉絲大失所望。據悉，Taylor Swift先後和香港、澳門「傾過數」，惟最終被「勁敵」新加坡搶走。

民建聯立法會議員梁熙透露，Taylor Swift先和香港商討在港開演唱會事宜，後澳門提供更豐厚條件，包括免場租，酒店團隊亦提供「五星級服務」，「由落機接送到酒店，包幾層，提供獨立電梯畀佢。」不過，Taylor Swift最終被新加坡搶走，因為新加坡除了免場租，更出「銀彈」吸引。

雖然澳門未能成功搶到Taylor Swift，不過，在發展演唱會經濟方面，確已奪得先機，吸引不少巨星到澳門開演唱會，亦因此吸引大批本港和內地市民赴澳門，刺激當地經濟。今日（4日）立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會上，梁熙提及澳門經營「演唱會經濟」之道，建議香港參考，據其了解，過去確有不少巨星因為澳門提供免場租和五星級服務而被搶走。

發展局常任秘書長何珮玲就話，方方面面都可考慮，未必一定要收租，但認為歌星是否來港都有其考慮，尤其國際巨星對場地大小有要求，但香港缺乏能容納數萬人的場地，「我相信澳門都沒有，但歌手比較喜歡室外。香港亦在尋找這種場地。」

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撰文 : 傅流螢

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