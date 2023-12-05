鬼馬歌后丨80歲仙杜拉加拿大跌倒受傷　甄妮盼同行鄰居探望：令人擔憂

▲ 仙杜拉於加拿大摔倒受傷！

有「鬼馬歌后」之稱的仙杜拉移居加拿大多年，今年9月，仙杜拉回跟汪明荃與葉麗儀等歌手為《情牽煇黃經典演唱會》擔任嘉賓，今日 （12月5日）有報導指80歲的仙杜拉不慎跌倒受傷，好友甄妮於社交平台發文透露擔心不已！

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甄妮：平平安安最重要

甄妮於社交平台發帖文寫道「不要太高興，就不會太悲傷，凡事平常心，平平安安最重要」。

當網民追問何事時，甄妮即回覆說：「前兩天才稱讚青霞的快樂，昨天卻聽見另一位老友的悲嘆聲，人生三溫暖真是起伏不定，承認蠻容易被情緒感染，今天心情像天氣般陰霾SAD」。

▲ 甄妮於社交平台透過仙杜拉摔倒。

仙杜拉柔弱聲音

其後甄妮透露身在加國的仙杜拉跌倒受傷，她寫道：「仙杜拉摔的不輕，遠在Canada，傳來柔弱的聲音令人擔憂，除了聆聽，我生氣自己甚麼也做不了！」

她更呼籲住在附近的人慰問下仙杜拉，甄妮續道：「許多同行在Vancouver住，就近應該多關心才是！願主保佑，阿門！」

網民們紛紛留言送上祝福，甄妮代為多謝：「我會告訴她，這𥚃至少有兩萬人正在關心著，一定要快快好起來！」

▲ 9月份，仙杜拉跟眾歌手排練合唱《獅子山下》。

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歌后積極抗癌

六十年代，仙杜拉與Amina組成「筷子姊妹花」，正式展開歌唱事業，當年以唱英文歌為主，一首《Kowloon Hong Kong》唱到街知巷聞，及至1974年因意見不合突然解散，仙杜拉作獨立發展。

其後仙杜拉主唱家計會廣告歌《兩個夠曬數》，以及為電視劇《啼笑因緣》女主角李司棋擔任代唱，因而一舉成名，令其事業攀上巔峰，其後更成為填詞人黃霑的契妹。

1994年後仙杜拉移居加拿大溫哥華，偶爾回港參加表演，於1998及2000年，她參加兩度合辦的「煇黃演唱會」。

2003年，仙杜拉確診乳癌要切除左邊乳房，幸而她樂觀面對，仙杜拉在2016年接受《星級會客室》訪問，她稱從沒考慮裝義乳，仙杜拉表示醫生曾提出建議，但她覺得沒有必要，因為她沒有丈夫，沒有此方面需要。

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