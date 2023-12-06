STEM:跨越現在和未來的教育

這些年STEM教育在國內和國外已經得到了廣泛的推廣，僅國內就有超過1萬所學校在進行相關的教學改革實踐。專家們強調知識的融合交叉，將改變傳統教育的模式，並引領教育改革的未來方向。

STEM教育對教師和學生都提出了新的要求，教學形式、課程設置、教材編寫等都要進行改革。專家也指出，STEM教育是教育改革的發展趨勢，也是非常大的現實挑戰。美國在本世紀初提出STEM教育的時候，他是在加強學校的科學教育和工程教育。但是隨著STEM教育的深入推動，人們對STEM教育的理解也在逐步深化。現在已經不僅僅是要加強科學、工程教育的問題，而是需要有一種新的教育方法能促進學科知識的融合交叉，把科學、工程技術、數學整體的形成一個新的學科群，形成一種新的學科融合的格局。

我們用傳統的教學方法，老師講學生聽的方法，不能適應這個需要。所以現在強調要用項目式、任務式、研究型的教學，能通過一個一個比較綜合性的事例、案例來進行教學。據我的不完全瞭解，目前全國有1萬多所學校在進行這個方面的改革實踐，上海、香港也有很多學校在做這個STEM教育的改革實踐。有些把它作為正式課程，有些把它作為選修課程，有些則把它作為課後的活動，有很多可以去總結和關注的地方。

當今世界各國之間的競爭，歸根到底是人才，尤其是科技創新人才的競爭。STEM教育對培養學生的科技興趣、科學精神、創新能力、問題解決能力等具有重要的意義和價值，這也是為什麼很多研究者努力實現STEM教育本土化的原因。STEM教育是跨學科整合的理念，但它跨越的不僅僅是學科：STEM教育跨越了傳統教師的角色。在STEM的課堂裡，教師變成了學生學習的引導者和促進者，變成了課程的設計者和開發者，變成了資源的整合者，變成了多學科內容的研究者和終身學習者。

STEM教育跨越了多種學習方式。STEM教育推動的是教與學方式的變革，圍繞一個主題，基於專案的學習、基於問題的學習、基於設計的學習、基於探究的學習等多種學習方式並存，科學探究、問題解決、工程設計、展示分享多種活動方式靈活呈現，最終的目標是育人，培育科技創新人才。

STEM教育跨越了現在和未來。學校教育的目的是讓學生不僅在學校裡生活得好，重要的是未來在社會中發展得好。當今時代個人適應社會需要跨學科思維，因為生活中遇到的很多問題往往需要跨學科的意識和能力才能解決。STEM教育以跨學科的觀念和方法為手段，以問題解決為過程，以跨學科思維培養為目的，重視與社會、生活的聯繫，重視真實或者現實問題的解決，重視學生的動手實踐，重視同伴之間的合作，重視學生的自主學習、創新和個性化發展，在綜合運用知識解決實際問題，提高應對未來社會挑戰的能力等方面具有顯而易見的發展前景。

香港天才教室是一家致力於培養兒童和青少年STEM（科學、技術、工程和數學）能力的機構。他們認為，兒童天生是科學家、創意家和問題解決者，他們對探索世界充滿好奇心，擁有遠超成年人的“創動力”。天才教室的課程設計基於STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）教育理念，旨在通過實踐性和創新性的學習方式，激發學生對科學的興趣和熱情，培養他們的創新思維和實踐能力。

為孩子找到科學的學習方法，激發孩子創動力，為孩子提供滿足好奇心和探索欲的學習場所，為孩子連結未來教育的學習寶典，快來天才教室吧！

(特約)