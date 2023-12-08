孩子好奇心的保質期只有6年：父母一旦錯過，就會成為孩子終身的遺憾

我們發現，有家長經常會問：「我家孩子好像做什麼都提不起興趣，在學校渾渾噩噩，回家做作業敷衍了事。想支持他發展一兩個愛好吧，他卻說『沒意思，不想學。』我和孩子爸爸軟的硬的都嘗試過了，可孩子永遠都是那副不疼不癢的樣子，真讓我火冒三丈。」

對於以上情況，我們可以用一個詞進行描述：橡皮人效應。所謂「橡皮人效應」指的是那些「無夢、無痛也無趣」的人。他們對待生活懶散麻木，沒有求知欲，也沒有好奇心，任何來自外界的批評和表揚都無法觸動他們分毫。

面對這樣一個「橡皮」孩子，父母唯一能做的，就是像《小王子》的作者聖埃克蘇佩里說的：「如果你想讓人們造一艘船，不是雇人去收集木頭，不要發號施令，也不要分配任務，而是去激發他們去海洋的渴望。」

以下3種神奇的心理學法則，也許能幫你找到激發孩子內在動力的正確密碼。



1. 狼性法則：教會孩子提問



狼，是世上好奇心最強的動物。小到一粒果實，大到一隻獵物，都是它們學習的物件。而小狼的成長，就是它們在對世界一次次好奇的探索下完成的。其實，孩子也是如此。美國著名物理學家拉比，在獲得諾貝爾獎後，回憶起母親對自己的教育。每天放學後，別的家長會問孩子在學校學到了什麼，而他的母親只會問：「你今天有提出一個好問題麼？」正是這個舉動，讓拉比養成了不斷提問的好習慣。愛因斯坦曾說：「我沒什麼特別的天賦，就是有一顆狂熱的好奇心。」鼓勵孩子提問，就是激發孩子內在活力的第一步。

2. 強化定律：允許孩子探索



科學家曾做過一個實驗：水裡有一堵玻璃牆，鯨和食物各放在一邊。一開始，鯨猛烈地撞擊著玻璃，想要獲取食物，後來它終於發現，那是不可能的，於是便不再撞擊了。即使後來玻璃牆被拆了，鯨也依舊不敢逾越一步。所以，當孩子興致勃勃地進行探索、嘗試時，父母千萬不要做那堵「玻璃牆」。

還記得「稚暉君」（本名彭志輝）嗎？作為曾入選華為「天才少年」計畫的學霸，他不僅理論知識扎實，還有極強的動手能力，做出過機械臂、自動駕駛自行車等發明。據瞭解，稚暉君從小就對電器感興趣，家裡的電視、音響、收音機等都曾慘遭「毒手」。然而，父母卻沒有責怪過兒子，而是特意為他找來一些舊的、壞的電器，讓他繼續拆，充分滿足了他的好奇心。不讓孩子嘗試，是教育中最大的謬誤。讓孩子永遠懷有好奇心、永遠敢於探索，那些過去踏過的坑，才會變成他未來腳下的路。



3. 聲音定律：及時回應孩子的問題



沒有回音，家也是絕境。很多時候，重視孩子的問題，及時給予回應，就是對孩子好奇心、求知欲最好的保護。家長一定要知道，應該在孩子巔峰時借勢，在意氣風發時補強，在孩子有好奇心求知欲的年紀，讓孩子接觸到寓教於樂的科學教育方式，天才教室就是這樣的一個STEM教育機構。

當一個天才教室的小朋友學習的時候，一定是透過實驗和動手來激發孩子天然的好奇心和內驅力，他們經常被老師鼓勵提問題。思考是求得知識的開始。一個聰明和有潛能的孩子一定是重視動手與思考相結合的孩子。這樣的學習就會把學到的知識變成母語般伴隨一，達到學習的最高效。

4. 保護孩子的好奇心



歌手陳美玲，因為成功將三個兒子送進斯坦福大學，被人稱為“學霸媽媽”。在她的教育秘笈裡，有這樣一點尤為重要，那就是當孩子發問時，父母永遠不要對孩子說“等一等”。

有一天，陳美玲正在做飯，孩子突然興致勃勃地跑過來，問她：“媽媽，天為什麼是藍色的？”陳美玲沒有猶豫，而是第一時間把火關掉，並回應孩子：“問得真好，讓我們一起去找答案吧！”父母的及時回應，不僅保護了孩子可貴的好奇心，也給予了孩子滿滿的安全感，讓孩子知道自己是時刻被重視、被愛著的。

天才教室的初衷也是如此，天才教室重視孩子的夢想，更珍惜孩子每一個好奇發問的瞬間。以莘莘學子快樂學習，高效學習，激發孩子內驅力為目標，結合孩子天生的好奇心，在保護孩子好奇心的同時使每個孩子享受學習，享受學習到全面、系統性的物理、生物、化學、天文、地理、電腦、兒童投資理財、經濟學、金融科技等的專業知識。每一個把孩子送來天才教室學習的家長，都能感受到孩子的改變和效果的震撼！

5. 給孩子及時的回應和引導



其實，細心觀察就會發現，每個孩子的心裡，都有一顆好奇和探索的種子。

正因如此，他們才會提出各種千奇百怪的問題。

比如——“火箭為什麼叫火箭，是因為它會噴火嗎？”“我可以成為小行星的主人嗎？”“在月球上可以造房子嗎？”……

面對這些奇思妙想，如果父母能夠給出及時的回應和合適的引導，那麼孩子就會有信心去探索更大的世界。然而，其實大多數家長是不具備那麼多專業知識的普通父母，他們又該如何回應和引導呢？

答案就是：把孩子送來天才教室。天才教室是香港最大、培養體系最完善、最專業的STEM（科學、理科、電腦科、工程科和數學）專業教育機構，我們具有亞洲獨特的教育理念和方法。我們通過採取課程中融入以實驗、遊戲和動手實踐的學習方法，來培養孩子對學習的興趣和熱愛。從輸入式學習轉變為輸出式學習，讓基於專案、基於問題、基於探究、基於設計的學習方式成為常態！天才教室顛覆傳統的教育模式，在天才教室學習的孩子都是內驅力帶動主動學習，他們在課堂上都是主動提問，並帶著問題去做實驗，自己找到問題的答案，這樣一來，孩子們又會多問99個問題。長此以往，我們會發現天才教室的孩子學習任何課程，從來不需要死記硬背。但是卻記得比任何學校的同學都要扎實，都要久。這種自己動手操作，全面立體系統的學習所帶來的影響和記憶是學校一群人圍著看老師做實驗所不能比擬的。這樣學習的好處還可以培養孩子的學習興趣、創新能力、創造能力、邏輯思維能力、立體思維能力和獨立思考能力！所以天才教室的孩子學習任何課程，從來都是百分百的專注，也從來不需要死記硬背，但是卻記得比任何學校的同學都要扎實，都要久！

(特約)