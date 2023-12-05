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【公屋輪候】丨一家三口排公屋7年半獲派天水圍凶宅單位 港爸1個原因欣然接受

家事百科 10:20 2023/12/05

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有港爸以一家三口申請公屋，足足等咗7年半，最終透過特快公屋申請，獲派天水圍凶宅單位。

【公屋／公屋申請／特快公屋/凶宅】得公屋得天下！凶宅也不怕！有港爸早前在網上發文，表示一家三口輪候公屋7年半，首兩派到屯門的公屋因非心水單位，所以一一拒絕，最終透過特快公屋申請，獲編配到天水圍1個370呎的問題單位。雖然單位是「凶宅」，發生過「空中飛人」，但港爸因1個原因欣然接受，「就算冇得睇，也照要！」

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該名港爸早前在Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文表示，他以「新界3人」類別申請，足足排了7年半，去年首派到屯門蝴蝶邨，因就讀中三的女兒上學地點太遠，又不想轉校，惟有拒絕單位，之後二派屯門大興邨，同樣也拒絕。

居住了元朗十幾年的港爸，為了獲派心水地區，決定轉戰申請特快公屋，選擇了天水圍1個問題單位，雖然該單位曾發生過1名86歲伯伯的「空中飛人」事件，但單位大，地點合心水，最終特快畢業！

考慮咗好耐， 天水圍單位有370呎， 面積夠大，冇得睇，最終都係要咗，裝修之前， 做啲儀式就OK啦，唔使咁在意！

網民紛紛恭喜港爸，大讚他明智放棄蝴蝶邨揀天水圍，「恭喜，唔要蝴蝶係明智決定」、「仔女讀書當然重要 但蝴蝶邨真心唔好住 除咗交通方便 整個生活環境都好差」、「恭喜曬！天水圍都好好住」、「近年交通做得幾好，只係巴士線好，如果去屯碼或屯倉就慘囉，時間竟然耐過巴士出觀塘」。

特快公屋編配計劃

「特快公屋編配計劃」是公屋自選單位程序首批為2人或以上家庭申請者，於2023年9月13日開始進行，而第二批為1人申請者，預計於2023年12月開始。「特快公屋編配計劃」是根據公屋資源情況推出，以⾃選單位形式進⾏，計劃中可供揀選的單位⼤部份都是受歡迎程度較低公屋單位，申請者揀選單位時沒有地區限制，惟須依據其公屋申請認可家庭⼈數，按個別單位編配標準，在可供揀選單位名單中，自行揀選單位，而每宗合資格申請只有一次揀選單位的機會，單位一經選定 (包括由授權人士所揀選的單位 )，不得更改 。

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責任編輯：王明芳

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